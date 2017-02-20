Общество

сегодня, 11:10

В детском саду №2 работают все группы

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#детский сад #карантин #дети
В детском саду №2 работают все группы

Закрывать отдельные группы на карантин не стали.

Как рассказала GOROD48 и.о. заместителя председателя департамента образования администрации города Липецка Татьяна Суворова, сегодня в детском саду №2, родители воспитанников которого 16 февраля пожаловались на вспышку заболеваемости и даже предполагали отравление, работают все группы. - Все группы детского сада №2 Липецка сегодня работают, - отметила Татьяна Суворова. - Часть детей отсутствует, но сегодня таких уже заметно меньше. Анализ заболеваемости показал, что у кого-то была острая вирусная инфекция, у одного ребёнка - обострение панкреатита, у двух - гастроэнтерит. В воскресенье в детском саду работала лаборатория, взяты суточные пробы, но ничего там не выявлено.
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#детский сад #карантин #дети

Комментарии (2)

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гостья

35 минут назад
да похоже, что это ротавирус...сама переболела две недели назад, думала усё...на прошлой неделе двое коллег заболели, у одного дети маленькие...так что и здесь похоже вирусняк
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big mazzy

сегодня, 11:22
а что, кто-то сомневался, что виноваты будут родители? админисрация опять ни причем.
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