В детском саду №2 работают все группы

Закрывать отдельные группы на карантин не стали.

Как рассказала GOROD48 и.о. заместителя председателя департамента образования администрации города Липецка Татьяна Суворова, сегодня в детском саду №2, родители воспитанников которого 16 февраля пожаловались на вспышку заболеваемости и даже предполагали отравление, работают все группы. - Все группы детского сада №2 Липецка сегодня работают, - отметила Татьяна Суворова. - Часть детей отсутствует, но сегодня таких уже заметно меньше. Анализ заболеваемости показал, что у кого-то была острая вирусная инфекция, у одного ребёнка - обострение панкреатита, у двух - гастроэнтерит. В воскресенье в детском саду работала лаборатория, взяты суточные пробы, но ничего там не выявлено.