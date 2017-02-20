Общество

6 минут назад

В Липецке Днём без разводов станет 8 июля

Теперь в липецком ЗАГСе будут таким образом чтить День любви, семьи и верности.

Сегодня на брифинге в мэрии начальник управления ЗАГС администрации Липецка Галина Белкина сообщила о том, что к уже традиционному Дню без разводов, который отмечается 14 февраля в День святого Валентина добавится ещё один. Этим днём станет 8 июля, когда в России отмечается День любви, семьи и верности, в православии - День Петра и Февроньи, названных святыми за свою "лав стори" - они любили друг друга и умерли в один день.

Еще один день без разводов принят по инициативе депутатов Липецкого горсовета.

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