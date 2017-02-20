Общество

24 минуты назад

В Ельце прошла конференция отцов

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#конференция
В Ельце прошла конференция отцов

В преддверии Дня защитника Отечества в МБОУ «Гимназия №97 Ельца» состоялась ставшая традиционной для этого образовательного учреждения Конференция отцов.

"На мероприятии присутствовали заместитель прокурора, учащиеся, педагоги, отцы, среди которых были многодетные отцы, отцы старшеклассников, и совсем молодые папы. Все они приняли активное участие в обсуждении вопросов воспитания детей.

Началось мероприятие небольшим концертом, подготовленным обучающимися гимназии.
  
Пирогова Вера Алексеевна, директор гимназии, выступая перед собравшимися, напомнила о важнейшей роли отца в воспитании детей и становлении традиционных семейных устоев.

Заместитель прокурора Ельца Роман Радин рассказал об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения, особо отметив при этом угрозы, которые подстерегают подростков в сети Интернет.

Куликов Алексей Борисович, учитель биологии гимназии, в своем докладе «раскрыл» перед участниками Конференции секреты семейного воспитания детей.

Все выступавшие неоднократно подчеркивали важность положительного примера отца в формировании основ здорового образа жизни у детей.

Завершилось данное собрание награждением отцов обучающихся благодарственными письмами", сообщает управление образования Ельца.
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#конференция

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