Общество
24 минуты назад
В Ельце прошла конференция отцов
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В преддверии Дня защитника Отечества в МБОУ «Гимназия №97 Ельца» состоялась ставшая традиционной для этого образовательного учреждения Конференция отцов.
"На мероприятии присутствовали заместитель прокурора, учащиеся, педагоги, отцы, среди которых были многодетные отцы, отцы старшеклассников, и совсем молодые папы. Все они приняли активное участие в обсуждении вопросов воспитания детей.
Началось мероприятие небольшим концертом, подготовленным обучающимися гимназии.
Пирогова Вера Алексеевна, директор гимназии, выступая перед собравшимися, напомнила о важнейшей роли отца в воспитании детей и становлении традиционных семейных устоев.
Заместитель прокурора Ельца Роман Радин рассказал об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения, особо отметив при этом угрозы, которые подстерегают подростков в сети Интернет.
Куликов Алексей Борисович, учитель биологии гимназии, в своем докладе «раскрыл» перед участниками Конференции секреты семейного воспитания детей.
Все выступавшие неоднократно подчеркивали важность положительного примера отца в формировании основ здорового образа жизни у детей.
Завершилось данное собрание награждением отцов обучающихся благодарственными письмами", сообщает управление образования Ельца.
Началось мероприятие небольшим концертом, подготовленным обучающимися гимназии.
Пирогова Вера Алексеевна, директор гимназии, выступая перед собравшимися, напомнила о важнейшей роли отца в воспитании детей и становлении традиционных семейных устоев.
Заместитель прокурора Ельца Роман Радин рассказал об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения, особо отметив при этом угрозы, которые подстерегают подростков в сети Интернет.
Куликов Алексей Борисович, учитель биологии гимназии, в своем докладе «раскрыл» перед участниками Конференции секреты семейного воспитания детей.
Все выступавшие неоднократно подчеркивали важность положительного примера отца в формировании основ здорового образа жизни у детей.
Завершилось данное собрание награждением отцов обучающихся благодарственными письмами", сообщает управление образования Ельца.
49