В Ельце прошла конференция отцов

В преддверии Дня защитника Отечества в МБОУ «Гимназия №97 Ельца» состоялась ставшая традиционной для этого образовательного учреждения Конференция отцов.

"На мероприятии присутствовали заместитель прокурора, учащиеся, педагоги, отцы, среди которых были многодетные отцы, отцы старшеклассников, и совсем молодые папы. Все они приняли активное участие в обсуждении вопросов воспитания детей.



Началось мероприятие небольшим концертом, подготовленным обучающимися гимназии.



Пирогова Вера Алексеевна, директор гимназии, выступая перед собравшимися, напомнила о важнейшей роли отца в воспитании детей и становлении традиционных семейных устоев.



Заместитель прокурора Ельца Роман Радин рассказал об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения, особо отметив при этом угрозы, которые подстерегают подростков в сети Интернет.



Куликов Алексей Борисович, учитель биологии гимназии, в своем докладе «раскрыл» перед участниками Конференции секреты семейного воспитания детей.



Все выступавшие неоднократно подчеркивали важность положительного примера отца в формировании основ здорового образа жизни у детей.



Завершилось данное собрание награждением отцов обучающихся благодарственными письмами", сообщает управление образования Ельца.