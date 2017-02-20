Липчан знакомили с китайскими оздоровительными методиками

В клубе «Диво» прошла встреча с Михаилом Фединым, инструктором оздоровительной группы «Цигун Яншен Дао», представителем школы уникальных оздоровительных практик цигун, тяншен, тайцзи

Гость рассказал о теории и практике цигун – древнего культурного наследия Китая. Оказывается, в течение тысячелетий методы цигун служили для укрепления здоровья, защиты от болезней, продления жизни, самообороны, развития интеллекта. Пользуются они популярностью и сейчас.



Основа практики цигун – восточная философия, особенное отношение к миру, себе самому и окружающим нас людям, стремление достичь гармонии во всем. Михаил продемонстрировал целый ряд упражнений, похожих на экзотический танец (особенно – с мечом и с веером) под китайскую музыку. В Китае побывали и некоторые члены клуба «Диво», которые поделились впечатлениями о посещении Шаолиньского монастыря – живой легенды культуры Китая, показали видеофильм. Больше всего их удивило то, что занятия оздоровительными практиками для китайцев, независимо от возраста, являются просто частью их жизни.



Причем занимаются они везде, где только можно: в парках, на улице и других местах. У нас такого, к сожалению, нет. Хотя в городе уже работают несколько групп оздоровительной практики цигун. Но прежде чем к ним присоединиться, стоит обратиться к книгам и публикациям, тщательно разобраться в теории и методике оздоровительных практик, примерить их на себя, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.