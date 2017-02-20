Липецким детям прививали любовь к природе

Часы природы «Мы и братья наши меньшие», проведенные в детской библиотеке библиотечно-информационного центра «Социальный» для младших школьников гимназии № 19, были направлены на воспитание любви к домашним животным.

Библиотекари подготовили для ребят электронную викторину, интересные и необычные факты и видеоролики на тему «Рекордсмены среди домашних животных». Зашел разговор и о памятниках, поставленных человеком в разных странах мира четвероногим друзьям, проявившим себя достойно в тех или иных ситуациях.



Юные читатели познакомились с книгами и журналами о домашних питомцах из фонда библиотеки, вспомнили посвященные им лучшие художественные произведения. Самой веселой книгой была признана сказка Эдуарда Успенского о Шарике и Матроскине – «Дядя Федор, пес и кот», а самой трогательной и печальной ребята назвали повесть о шотландском сеттере «Белый Бим Черное ухо» Гавриила Троепольского.



Познакомились с книгами, представленными на выставке, почитали короткие рассказы о природе. Завершился час природы просмотром мультипликационного фильма «Бобик в гостях у Барбоса». Дети отгадали кроссворд «Лесная мозаика», приняли участие в конкурсах «Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?» и «Дары леса», проверили свои знания в конкурсе «Фотозагадка», посетили фотогалерею «Есть такое дерево…», вспомнили «Правила поведения в лесу». Дети еще раз убедились, что лес – украшение Земли, ценнейшее сокровище природы и друг человека, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.