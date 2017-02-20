На злостного алиментщика завели административное дело и угрожают уголовным

Мужчина задолжал уже 143 тысячи рублей.

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего ребенка по вопросу неисполнения ее бывшим супругом обязанностей по материальному содержанию дочери.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что отец ребенка полностью устранился от материального содержания дочери, переложив все заботы по ее воспитанию на плечи матери.

Задолженность по алиментам составляет на сегодняшний день более 143 тыс. рублей. При этом мужчина игнорируют вызовы в правоохранительные органы для дачи пояснений по данному поводу.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов ребенка прокурор возбудил в отношении его отца дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». В случае если принятые меры не возымеют положительного результата в отношении правонарушителя может быть возбуждено уголовное дело по ст.157 Уголовного кодекса РФ.

Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.