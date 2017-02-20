34 минуты назад
С человеком в погонах встретились липецкие студенты
Люди в погонах всегда считались людьми чести и пользовались всеобщим уважением. В библиотечно-информационном центре им. И.Бунина состоялась встреча студентов Липецкого индустриально-строительного колледжа с председателем областной общественной организации ветеранов войны и военной службы Василием Дмитриевичем Лелецким.
Студенты вместе с Василием Дмитриевичем попробовали разобраться в сильных сторонах стратегического оружия, узнали, что на запуск ракеты отводится всего две минуты и почему этот вид вооружения называют надёжным щитом страны.
Выставка «Мужская профессия – защитник Отечества» представила молодым людям литературу, посвященную различным видам современного вооружения. Дополнить её разделы помогла слайдовая презентация «Современное вооружение страны», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.