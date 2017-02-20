С человеком в погонах встретились липецкие студенты

Люди в погонах всегда считались людьми чести и пользовались всеобщим уважением. В библиотечно-информационном центре им. И.Бунина состоялась встреча студентов Липецкого индустриально-строительного колледжа с председателем областной общественной организации ветеранов войны и военной службы Василием Дмитриевичем Лелецким.

Профессия военного всегда будет востребованной и никогда не исчезнет. Это отважные и смелые люди, задача которых не только в том, чтобы держать оружие в руках; ведь есть военные медики, юристы, журналисты. Гость – кадровый военный поделился с молодежью своим жизненным опытом. Отметил, что военная служба дала ему глубокую уверенность в собственных силах, научила определять приоритеты в жизни и действовать спокойно и рационально в сложных ситуациях. Дала четкое понимание собственных сильных и слабых сторон и помогала лучше различать эти качества у окружающих.



Студенты вместе с Василием Дмитриевичем попробовали разобраться в сильных сторонах стратегического оружия, узнали, что на запуск ракеты отводится всего две минуты и почему этот вид вооружения называют надёжным щитом страны.



Выставка «Мужская профессия – защитник Отечества» представила молодым людям литературу, посвященную различным видам современного вооружения. Дополнить её разделы помогла слайдовая презентация «Современное вооружение страны», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.