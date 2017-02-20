Культура

56 минут назад

В Липецкой области пройдут концерты памяти погибших артистов ансамбля Александрова

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#концерт #ансамбльАлександрова #память
В Липецкой области пройдут концерты памяти погибших артистов ансамбля Александрова

25 декабря разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России, погибли 92 человека.

В Липецкой области пройдут концерты памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Напомним, 25 декабря разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России, погибли 92 человека, большинство - артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. 

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, 21 февраля в 14.00 концерт памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова  состоится в Елецком колледже искусств имени Т.Н. Хренникова.  А 22 февраля в 12.30 - в Липецком колледже искусств им. К.Н. Игумнова.

Добавим, что липчанин вошёл в обновленный после авиакатастрофы ансамбль Александрова. Выпускник музыкального факультета ЛГПУ тенор Александр Крузе теперь работает в прославленном коллективе.

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#концерт #ансамбльАлександрова #память

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