Остановки утопали в сугробах, дороги обледенели

Прокуратура Лебедянского района привлекла к ответственности тех, кто не озаботился расчисткой дорог.

Прокуратура Лебедянского района совместно с ОГИБДД МОМВД России "Лебедянский" проверила соблюдение федерального законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания улично-дорожной сети в сельских поселениях.

Выяснилось, что автомобильные дороги, пролегающие по территории сельских поселений Большепоповского, Ольховского, Павловского, Троекуровского, Кузнецкого сельсоветов своевременно не обрабатывались противогололёдной смесью, обочины и остановки общественного транспорта не очищались от снежных завалов.

Такие нарушения представляют серьезную опасность, повышая риск дорожно-транспортных происшествий, тем более что по большинству местных дорог проходят маршруты для школьных автобусов.

По результатам проверки в адрес глав 7 сельских поселений прокурор внес представления, а также возбудил 2 дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности.

- Ситуация с устранением выявленных нарушений взята прокуратурой на контроль, сообщили в ведомстве 20 февраля.