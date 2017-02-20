В Липецке откроется Всероссийский виртуальный концертный зал

Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства культуры России.

25 февраля в Концертном зале «Унион» им. Т.Н. Хренникова открывается Всероссийский виртуальный концертный зал. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой облатси, благодаря современной технике и специальному оборудованию, куда будет поступать прямой сигнал, у слушателей Липецкой области появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах из Москвы и других городов России.



Открытие Всероссийского виртуального концертного зала состоялось в ноябре 2014 года. Это беспрецедентное событие прошло одновременно сразу же в нескольких регионах нашей страны. Одновременно несколько сотен тысяч россиян видели концерт Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством Юрия Симонова.



Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства культуры РФ, одно из ключевых достижений в формировании «открытого культурного пространства» России. Сеть виртуальных концертных залов, созданных по всей России, выводит на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства и способствует созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан Российской Федерации.



25 февраля в "Унионе" состоится трансляция из концертного зала им. П.И. Чайковского (Москва) концерта Государственного академического камерного оркестра России. Дирижёр – Алексей Уткин. В программе: Барток (дивертисмент для струнного оркестра), Паганини (Квартет ми мажор) Лист (Испанская рапсодия). Начало - в 18.30.