Треть заемщиков в Липецкой области — от 30 до 40 лет

В прошлом году в Липецкой области выросла доля заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет, а также самых пожилых граждан (от 65 лет и старше).

Как сообщает исследование экспертов Национального бюро кредитных историй, на 1 января 2017 года доля заемщиков от 30 до 39 лет (включительно) в Липецкой области составила 33,4%. По сравнению с годом ранее их доля выросла на 2,4%. В среднем по России доля получателей кредитов в этой возрастной категории составила 31%, увеличившись за год на 0,6%. Самая высокая динамика роста доли заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет за 2016 год продемонстрирована в Ненецком АО – на 3,4% и Чувашской Республике – на 3%, а самая низкая – в Магаданской области – на 0,2% и Чеченской Республике – на 0,3%.



Заметный рост зафиксирован и среди заемщиков старше 65 лет: в целом по стране на них пришлось 4%, а увеличение их доли составило 0,6%. Самый высокий рост доли – в Республике Алтай, Республике Тыва и Республике Бурятия (на 1,5%, 1,4% и 1,4% соответственно), а самый низкий – в Республике Ингушетия и Республике Карачаево-Черкессия (на 0,3%). В Липецкой области доля заемщиков на 1 января 2017 года составила 3,9% и выросла на 0,7%.



В свою очередь, самые молодые заемщики в возрасте до 25 лет и в диапазоне от 25 до 29 лет сократили свои доли в общей структуре на 0,5% и 1,1% - до 4,9% и 14,5% соответственно. Эта тенденция отмечается и в Липецкой области: на самых молодых получателей кредитов (до 25 лет) пришлось 6,1%, на заемщиков от 25 до 29 лет — 16,7%, в обоих случаях уменьшение их доли за год составило 0,1%.



Как отмечается в исследовании, банки совершенствуют свои кредитные политики, стараясь выдавать кредиты только тем гражданам, у которых «положительная» кредитная история и постоянный источник доходов. Соответственно, более тщательное отношение банков к заемщикам привело к сокращению их численности. И, в первую очередь, это коснулось молодых людей в возрасте до 30 лет, т.к. это одна из самых рискованных для кредитования возрастных групп заемщиков. При этом их доля сокращается не только в силу недостаточно стабильного дохода, но и по причине недостатка жизненного и профессионального опыта. И как раз с этим у самых молодых людей возникают проблемы – многие из них пока недостаточно дисциплинированно относятся к своим кредитным обязательствам, что сказывается на качестве кредитной истории. В свою очередь, людям старшего поколения свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый.