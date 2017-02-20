Житель Липецка нажаловался на управляющую компанию и ее оштрафовали на 250 тысяч рублей

Пример остальным недовольным деятельностью "управляшек" - не сидеть на месте, а действовать.

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по обращению жителя дома № 15 по улице Вермишева по вопросу неисполнения обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества дома управляющей жилищной организацией ООО «ГУК «Октябрьская».

Установлено, что вопреки взятых на себя обязательств, управляющая компания не исполняла в полной мере Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. Так, подвал дома был захламлен бытовым мусором, на трубопроводах систем горячего водоснабжения частично отсутствовала тепловая изоляция; допускались нарушения безопасности при эксплуатации осветительных приборов, несмотря на зимнее время, не принимались меры по замене в подъезде разбитых окон и др.

По результатам проверки в отношении ООО «ГУК «Октябрьская» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, управляющая компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей.