В Липецкой области стартовала акция «Наша общая Победа»

Школьники поздравят ветеранов.

С 20 февраля по 10 марта в Липецкой области во второй раз стартует акция «Наша общая Победа», организованная движением «Волонтеры Победы» совместно с Советом лидеров Липецкой области и Липецким региональным отделением «Российское движение школьников».



В образовательных учреждениях волонтерами будут организованы мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток и сувенирной продукции. В преддверии праздников Дня защитника Отечества и Международного женского дня волонтеры поздравят рукодельными открытками и сувенирами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с праздниками. Помимо открыток сделанных учащимися образовательных учреждений Липецкой области, ветеранам Липецкой области будут вручены поздравления от Волонтеров Победы Тюменской области. Также часть поздравительных открыток будут отосланы в регионы нашей страны и Ближнее Зарубежье для поздравления ветеранов.



- Эта акция помогает молодежи показать свою сопричастность к общему делу по сохранению памяти, ведь только общими усилиями мы можем ее сохранить, - рассказал руководитель движения «Волонтеры Победы», директор Городского дворца молодёжи «Октябрь» Дмитрий Аксенов. - Также акция позволяет установить связь поколений между школьниками и ветеранами, чтобы они не были одиноки и могли постоянно общаться. Мастер-классы по изготовлению открыток и сувениров для ветеранов пройдут не только в образовательных учреждениях, но и у нас в Городском дворце молодёжи.

