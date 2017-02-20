Общество

сегодня, 10:05

В Липецкой области стартовала акция «Наша общая Победа»

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#ветеран #Победа #23февраля
В Липецкой области стартовала акция «Наша общая Победа»

Школьники поздравят ветеранов.

С 20 февраля по 10 марта в Липецкой области во второй раз стартует акция «Наша общая Победа», организованная движением «Волонтеры Победы» совместно с Советом лидеров Липецкой области и Липецким региональным отделением «Российское движение школьников».

В образовательных учреждениях волонтерами будут организованы мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток и сувенирной продукции. В преддверии праздников Дня защитника Отечества и Международного женского дня волонтеры поздравят рукодельными открытками и сувенирами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с праздниками. Помимо открыток сделанных учащимися образовательных учреждений Липецкой области, ветеранам Липецкой области будут вручены поздравления от Волонтеров Победы Тюменской области. Также часть поздравительных открыток будут отосланы в регионы нашей страны и Ближнее Зарубежье для поздравления ветеранов.

- Эта акция помогает молодежи показать свою сопричастность к общему делу по сохранению памяти, ведь только общими усилиями мы можем ее сохранить, - рассказал руководитель движения «Волонтеры Победы», директор Городского дворца молодёжи «Октябрь» Дмитрий Аксенов. - Также акция позволяет установить связь поколений между школьниками и ветеранами, чтобы они не были одиноки и могли постоянно общаться. Мастер-классы по изготовлению открыток и сувениров для ветеранов пройдут не только в образовательных учреждениях, но и у нас в Городском дворце молодёжи. 
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#ветеран #Победа #23февраля

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