В Липецке отметили День спонтанного проявления доброты встречей с актером

В областную юношескую библиотеку в этот день пришел для встречи с читателями артист Липецкого театра кукол Александр Долматов.

17 февраля – дата для артиста театра кукол особенная, сообщили в юношеской библиотеке. Именно в этот день 9 лет назад Александр Долматов принял решение стать артистом, хотя уже учился в политехническом институте по специальности, далекой от искусства. Актер пришел со своим другом – Волком. Александр исполнил романс из спектакля «Три поросенка» и рассказал о Волке. Волк по роли бывший артист, волей судьбы оказавшийся в лесу, где злые поросята над ним издевались так, что он захотел их съесть. Четыре года назад Александр вышел к ребятам с Волком, который стал его самым лучшим другом. Участники нашего мероприятия стали первыми слушателями песни из спектакля по сказке «Аленький цветочек», который готовится к постановке в кукольном театре. Александр впервые исполнил ее перед зрителями.

Затем ребята поучаствовали в различных веселых познавательных конкурсах: «Доброе сердце», «Добрые слова», «Улыбнись солнышку» и др. В ходе заключительного конкурса «Не прячь свое сердце» наши юные читатели собирали спрятанные в книгах сердечки. На каждом из них были написаны самые лучшие и положительные качеств души и характера: доброта, нежность, ласка, сострадание, любовь, чуткость, бескорыстие, милосердие, прощение и др. Эти сердечки ребята подарили свои одноклассникам. Добрую теплую атмосферу создал в зале мультфильм «Просто так», который посмотрели ребята в заключение праздника. Самые активные из них получили подарки. Для юных читателей работала книжная выставка «Дорогою добра», на которой представлены произведения писателей-классиков и современных авторов о добре, милосердии, нравственном выборе.



