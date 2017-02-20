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Салат, борщ, плов и компот

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#Тендер #закупка #питание
Салат, борщ, плов и компот

Преступников кормят лучше школьников.

Уже традиционный для России риторический вопрос «Почему преступников кормят лучше, чем школьников» за счет бюджета теперь актуален для Усманского района Липецкой области. Там местная полиция планируется потратить 500 000 рублей на трехразовое питание для гостей изолятора временного содержания и аналогичных учреждений.

Отметим, что на указанную выше сумму пять месяцев планируют кормить менее десятка криминальных элементов. Три раза в день государственную пайку будут получать четыре гражданина из ИВС, двое товарищей по спецприемнику и шестеро задержанных за административные нарушения полицией. Горячую пищу от поваров до преступников будут доставлять сами люди в погонах.

Меню криминалитета и оступившихся граждан ранжируется по полу, возрасту и положению. Например, женщинам всегда положено вдвое больше молока, а беременным — на 50 грамм больше мяса. Подросткам увеличена пайка свежих фруктов и овощей, отдельное меню предусмотрено для инвалидов. Указываем дневной рацион арестанта Усмани.

аресиант.jpg

Добавим и меню на день.

меню.jpg


Заметим, что питание одного задержанного обойдется казне примерно 8 300 рублей в месяц. При этом бюджет кормит одного школьника на 15 рублей в день, что за учебный месяц — 300 рублей.
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#Тендер #закупка #питание

Комментарии (2)

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Валерка

21 минуту назад
Школьники и дома поесть могут. А задержанных надо три раза в день кормить, пока не осуждены- они не преступники. И если бы государству это было накладно-меньше бы арестовывали, большинство можно было бы и на домашнем аресте оставлять и никаких расходов
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Пионер

9 минут назад
Берут меня сомненья....
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