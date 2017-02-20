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Минкультуры подготовило план внутренней реорганизации
Ведомство выявило более сотни фактов нарушений в ходе строительных и реставрационных работ на подведомственных объектах.
Министерство культуры подготовило план внутреннего реформирования ведомства, имеющий целью демонополизация и децентрализация управления отраслью. Соответствующее решение было принято ведомством после выявления фактов нарушений в ходе строительных и реставрационных работ на подведомственных мероприятиях и выставлении компаниям штрафных санкций на 545 млн рублей.
Как рассказал «Известиям» министр культуры Владимир Мединский, цель реформы — демонополизация и децентрализация управления отраслью. В частности, департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта будет контролировать только строительные и реставрационные работы. Задачи по контролю за имуществом, госохране культурного наследия, ведению реестра памятников отныне лягут на плечи других департаментов.
Кроме этого, ФГКУ «Центрреставрация» не будет больше выполнять функции единого заказчика-монополиста всех реставрационных работ. ФГКУ также сменит название и функционал.
Этому учреждению будут делегированы функции контроля качества выполнения подрядов, оно также будет следить за освоением регионами выделенных федеральных средств, в частности, на открытие домов культуры и их модернизацию, строительство МКЦ и ИКЦ.
При этом привычные функции ФГКУ перейдут к подведомственным учреждениям, крупные и сложные работы перейдут по территориальному принципу к двум строительным дирекциям министерства — Петербургской и Московской.
Как рассказал «Известиям» министр культуры Владимир Мединский, цель реформы — демонополизация и децентрализация управления отраслью. В частности, департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта будет контролировать только строительные и реставрационные работы. Задачи по контролю за имуществом, госохране культурного наследия, ведению реестра памятников отныне лягут на плечи других департаментов.
Кроме этого, ФГКУ «Центрреставрация» не будет больше выполнять функции единого заказчика-монополиста всех реставрационных работ. ФГКУ также сменит название и функционал.
Этому учреждению будут делегированы функции контроля качества выполнения подрядов, оно также будет следить за освоением регионами выделенных федеральных средств, в частности, на открытие домов культуры и их модернизацию, строительство МКЦ и ИКЦ.
При этом привычные функции ФГКУ перейдут к подведомственным учреждениям, крупные и сложные работы перейдут по территориальному принципу к двум строительным дирекциям министерства — Петербургской и Московской.