Липецкие полицейские раскрыли 7 краж из продуктовых магазинов

Одним из злодеев оказался рецидивист из Иваново.

Сотрудниками полиции задержано 7 подозреваемых за совершение краж из сетевых продуктовых магазинов Липецка.



Та,к за кражу товарно- материальных ценностей из торгового зала магазина, расположенного на улице Московской задержан ранее судимый 26-летний уроженец Ивановской области.



- По всем фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается наименования и стоимость похищенного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

