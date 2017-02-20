Общество
22 минуты назад
Липецкие полицейские раскрыли 7 краж из продуктовых магазинов
Одним из злодеев оказался рецидивист из Иваново.
Сотрудниками полиции задержано 7 подозреваемых за совершение краж из сетевых продуктовых магазинов Липецка.
Та,к за кражу товарно- материальных ценностей из торгового зала магазина, расположенного на улице Московской задержан ранее судимый 26-летний уроженец Ивановской области.
- По всем фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается наименования и стоимость похищенного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Та,к за кражу товарно- материальных ценностей из торгового зала магазина, расположенного на улице Московской задержан ранее судимый 26-летний уроженец Ивановской области.
- По всем фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается наименования и стоимость похищенного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Алкаш