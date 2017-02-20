Общество

22 минуты назад

Липецкие полицейские раскрыли 7 краж из продуктовых магазинов

113
#Продукты #полиция
Липецкие полицейские раскрыли 7 краж из продуктовых магазинов

Одним из злодеев оказался рецидивист из Иваново.

Сотрудниками полиции задержано 7 подозреваемых за совершение краж из сетевых продуктовых магазинов Липецка.

Та,к за кражу товарно- материальных ценностей из торгового зала магазина, расположенного на улице Московской задержан  ранее судимый 26-летний уроженец Ивановской области.

- По всем фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается наименования и стоимость похищенного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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#Продукты #полиция

Комментарии (1)

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Алкаш

4 минуты назад
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