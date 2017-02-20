Общество

31 минуту назад

Дом в Долгоруково обчистила воровка-рецидивистка

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#УМВД #кража
Дом в Долгоруково обчистила воровка-рецидивистка

Полицейские за сутки раскрыли 4 ранее совершенных преступления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ пол Липецкой области, за прошедшие сутки полицейские раскрыли 4 ранее совершенных преступления.

Так, ОП № 8 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи женской сумки, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 5500 рублей и сотовый телефон, совершенной 31 января. из продуктовой в магазине на улице Советской - неработающий ранее судимый 33-летний гражданин;

Долгоруковским ОП установлена предполагаемая участница кражи золотых изделий из дома на улице .Комсомольской в селе Долгоруково, совершенной 17 февраля - неработающая ранее судимая 47-летняя гражданка.

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#УМВД #кража

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