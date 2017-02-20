Директора фирмы, два месяца не платившего зарплату, оштрафовали на 12 тысяч рублей

Руководитель не хотел платить своей работнице за два месяца и неиспользованный отпуск.

Прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку по обращению работницы одной из липецких фирм по вопросу нарушения ее права на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в нарушение закона заявительнице не была своевременно выплачена заработная плата за ноябрь-декабрь 2016 г., а также компенсация за неиспользованный отпуск.

В связи с грубым нарушением конституционного права гражданина на оплату труда прокурор возбудил в отношении генерального директора дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

- На основании акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо оштрафовано в размере 12 тыс. рублей. Долг перед заявительницей погашен, - сообщили в прокуратуре.