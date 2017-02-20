Общество

сегодня, 08:25

Липецкие студентки стали роковыми красотками

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#Конкурс #фото
Липецкие студентки стали роковыми красотками

И примерили нежный образ невест.

Участницы конкурса "Мисс студенчества Липецка – 2017" преодолели очередные этапы проекта, сообщают организаторы первенства. Девушки примерили платья невест. Теперь оценить образы красоток предстоит зрителям: открытое голосование скоро стартует в группе «ВКонтакте» .

15 февраля девушки предстали в образе рок-див. Фотосессия прошла в Городском дворце молодежи "Октябрь".  Ностальгические времена, когда многие из нас на рок-концертах трясли «козой» и дергали головами, все-таки оставили в душе свой отпечаток.

Между тем, конкурс выходит на финишную прямую. Совсем скоро мы узнаем кому достанется корона победительницы в этом году. Напомним, что финал конкурса состоится 3 марта 2017 года во Дворце культуры "Сокол" в 18.00.
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#Конкурс #фото

Комментарии (1)

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Молодца

сегодня, 08:42
Теперь в Маскву на заработки, пока не измылились
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