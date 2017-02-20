Общество
сегодня, 08:25
Липецкие студентки стали роковыми красотками
И примерили нежный образ невест.
Участницы конкурса "Мисс студенчества Липецка – 2017" преодолели очередные этапы проекта, сообщают организаторы первенства. Девушки примерили платья невест. Теперь оценить образы красоток предстоит зрителям: открытое голосование скоро стартует в группе «ВКонтакте» .
15 февраля девушки предстали в образе рок-див. Фотосессия прошла в Городском дворце молодежи "Октябрь". Ностальгические времена, когда многие из нас на рок-концертах трясли «козой» и дергали головами, все-таки оставили в душе свой отпечаток.
Между тем, конкурс выходит на финишную прямую. Совсем скоро мы узнаем кому достанется корона победительницы в этом году. Напомним, что финал конкурса состоится 3 марта 2017 года во Дворце культуры "Сокол" в 18.00.
15 февраля девушки предстали в образе рок-див. Фотосессия прошла в Городском дворце молодежи "Октябрь". Ностальгические времена, когда многие из нас на рок-концертах трясли «козой» и дергали головами, все-таки оставили в душе свой отпечаток.
Между тем, конкурс выходит на финишную прямую. Совсем скоро мы узнаем кому достанется корона победительницы в этом году. Напомним, что финал конкурса состоится 3 марта 2017 года во Дворце культуры "Сокол" в 18.00.
Молодца