Общество

сегодня, 07:09

Спасатели предупреждают об усилении ветра

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#ветер #штормовое предупреждение #
Спасатели предупреждают об усилении ветра
В ближайший час и с сохранением в течение дня ожидается усиление юго-западного ветра порывы до 15-17 м/с, сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка.
469
#ветер #штормовое предупреждение #

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