Липецкая область названа одним из лидеров по задержкам зарплат

В течение 2016 года в России был зафиксирован 1141 случай резонансных трудовых конфликтов. Из них почти 80% (906 случаев) связаны с задержками или невыплатами зарплат.





«Проблемы с задолженностью по зарплате чаще всего возникали на предприятиях обрабатывающего производства, в строительной отрасли, а также в сфере коммунального хозяйства», – говорится в мониторинге. По данным исследователей, «лидерами по количеству таких случаев оказались следующие регионы: Нижегородская область, Владимирская область, Свердловская область, Москва, Хабаровский край, Костромская область, Липецкая область, Приморский край, Сахалинская область».



В основном речь идет о зарплатной задолженности, возникшей уже в 2016 году, – это около 60% случаев. «Однако частыми оказались и случаи задолженностей по заработной плате, возникшие в предыдущие годы – в основном во втором полугодии 2015 года», – уточняют исследователи", сообщает



По данным управления финансов Липецкой области, в минувшем году долги предприятий и организаций перед рабочими составляли 200 млн рублей, но после вмешательства проверяющих органов, ее удалось снизить на 140 млн.

"Такие данные приводит ЦЭПР в итоговом мониторинге социальной напряженности в регионах России за 2016 год.«Проблемы с задолженностью по зарплате чаще всего возникали на предприятиях обрабатывающего производства, в строительной отрасли, а также в сфере коммунального хозяйства», – говорится в мониторинге. По данным исследователей, «лидерами по количеству таких случаев оказались следующие регионы: Нижегородская область, Владимирская область, Свердловская область, Москва, Хабаровский край, Костромская область, Липецкая область, Приморский край, Сахалинская область».В основном речь идет о зарплатной задолженности, возникшей уже в 2016 году, – это около 60% случаев. «Однако частыми оказались и случаи задолженностей по заработной плате, возникшие в предыдущие годы – в основном во втором полугодии 2015 года», – уточняют исследователи", сообщает "Независимая газета" По данным управления финансов Липецкой области, в минувшем году долги предприятий и организаций перед рабочими составляли 200 млн рублей, но после вмешательства проверяющих органов, ее удалось снизить на 140 млн.