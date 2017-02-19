Юные скрипачи школы академии имени Гнесиных дадут в Липецке концерт

Перед липчанами выступят будущие "звезды" классической музыки.

В Липецке пройдёт концерт “Юные таланты”, в котором нем своё мастерство представят будущие «звёзды», ученики струнного отделения школы Российской академии музыки им. Гнесиных.

Как сообщили в пресс-службе Липецкой областной филармонии, перед липчанами выступят Анастасия Белугина, Мария Звягина, Матвей Блюмин. В исполнении юных скрипачей прозвучат шедевры отечественной и зарубежной музыки, раскрывающие поэзию скрипки во всей красе: Зейц, Вьетан, Мендельсон, Сарасете, Вагнер.

Концерт “Юные таланты” пройдёт в концертном зале им. Тихона Хренникова 27 февраля в 19.00.