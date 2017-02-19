Очередной сезон «Азбуки футбола» стартовал с соревнований 20-ти школьных команд

Проект ФК "Металлург" увлекает футболом все новых и новых подростков.

Сегодня в липецкой школе №72 начались городские соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Азбука футбола», который проводится по инициативе ФК «Металлург».

Различные мероприятия проекта проходят круглый год и включают в себя соревнования, тестирования молодых игроков, мастер-классы профессиональных футболистов и масштабный финал областного фестиваля футбола, гостями которого в прошлом году стали олимпийский чемпион Сеула-1988 Виктор Лосев и экс-глава ПФЛ Николай Толстых. Ни в одном городе Черноземья не реализуется столь грандиозный и длительный футбольный проект среди школьников.

Как рассказал GOROD48, тренер СДЮШОР ФК «Металлург» Роман Смольянинов, в городских соревнованиях по мини-футболу принимают участие сборные двадцати школ, составленные из игроков 2-4-х классов. Участников разбили на четыре группы по пять команд, из которых потом продолжат борьбу в четвертьфинале по два сильнейших коллектива.

Сегодня прошли игры 1-го тура. Во многих матчах борьба получилась упорной.

Самую крупную победу одержали хозяева, ученики школы №72 над ребятами из 24-го лицея – 17:0.

Но этот результат не должен шокировать. Тренер лицеистов Геннадий Абрамов, воспитавший не одного сильного игрока, сознательно пригласил в команду только самых маленьких игроков, чтобы поработать на перспективу.

Результаты 1-го тура

Группа «А»

Школа 63 – школа 55 – 4:3,

Школа 66 – школа 49 – 4:7.

Группа «Б»

Школа 62 – школа 70 – 5:1,

Школа 6 – школа 20 – 0:10.

Группа «В»

Школа 41 – школа 50 – 3:2,

Лицей 24 – школа 72.

Группа «Г»

Школа 36 – школа 51 – 1:13,

Школа 54 – школа 29 – 2:2.

Игры турнира будет проходить по воскресениям.