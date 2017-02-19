Брат и сестра из Липецка выиграли Всероссийские соревнования по стрельбе

Спортивный семейный подряд в действии!

В Ижевске в эти дни проходит не только чемпионат России по стрельбе из «пневматики», но и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. И здесь нас ждал «золотой» успех, творцами которого стали родные брат и сестра Алексей и Любовь Яскевич из клуба «Липецкий Металлург».

Их дуэт стал победителем Всероссийских соревнований в стрельбе из пистолета «AIR-50». Особенность этого упражнения состоит в том, что в испытаниях принимают участие команды, в состав которых входят один мужчина и одна женщина.

Брат и сестра из Липецка показывали лучшие результаты на протяжении всего упражнения. В квалификации Любовь и Илья набрали 479 очков, а в полуфинале - 239.7 очка и прошли в «золотой» медаль-матч. Соперниками липчан стали Екатерина Коршунова и Олег Рощупкин из Вологодской области( 470 очков в квалификации, 238.4 – в полуфинале). В борьбе за первое место наши снайперы не оставили соперникам ни единого шанса, победив – 5:1.

Третьими стали стрелки из Московской области Маргарита Ломова и Антон Аристархов.

Кстати, тренером Любови и Алексея является … их родной отец Илья Яскевич – получается стопроцентный «семейный подряд».

Отметим, что Любовь Яскевич в Ижевске добывает «золото» в любых упражнениях, в которых выступает. Участница лондонской Олимпиады стала чемпионкой России в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.