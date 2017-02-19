Ирина Измалкова стала чемпионкой России «на опыте»

И в 46 лет наша снайпер остается одной из сильнейших в стране.

Вторую «золотую» медаль чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске принесла липецкой области многоопытная Ирина Измалкова.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров наша землячка выбила 360 очков из 400 возможных в квалификации, а в «золотом» медальном матче оказалась точнее Анны Костиной из Питера – 2:1. Третье место заняла Юлия Эйдензон из Омска.

На достигнутом Ирина не остановилась и завоевала еще «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с переменной скоростью. Измалкова набрала 365 очков из 400. Лучше нее стреляли только победительница Ольга Степанова из Питера – 375, и занявшая второе место Эйдензон – 370.

Отметим, Заслуженная мастер спорта Ирина Измалкова, представляющая знаменитую Конь-Колодезьскую школу, и в свои 46 лет является одним из сильнейших снайперов страны.

Ранее «золотую» медаль первенства России в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров завоевала и представительница клуба «Липецкий Металлург» Любовь Яскевич.