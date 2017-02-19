«Индезит-Липецк» научился «любить родину», но проиграл «Приморочке» (ФОТО)

Вчерашний конфуз на волейболе не повторился, но липчанкам это не помогло.

Только что в спортивном зале Липецкого технического университета завершился второй матч между «Индезитом-Липецком» и одним из лидеров высшей лиги «Приморочкой» из Приморья. На этот раз победа осталась за гостьями, сломившими сопротивление липчанок на тай-брейке.

Первый сет липчанки, уверенно выигравшие накануне – 3:1, начали словно по сценарию вчерашнего поединка, и довели дело до победы – 25:20. Но волейболистки «Приморочки» показали, что не зря проделали путь в несколько тысяч километров из Владивостока в Липецк. Во второй партии сильнее были уже гостью – 25:21.







Команда Андрея Смирнова выиграла третью партию – 25:19, и если бы сумела повторить свой успех в четвертом отрезке, то выиграла бы матч с тем же счетом, что и вчера. Но «Приморочка» оказала упорное сопротивление, и в итоге склонила чашу весов в свою пользу с минимальным счетом – 25:23. В итоге командам пришлось определять сильнейшего на тай-брейке.







В укороченной пятой партии липчанки поначалу вели в счете – 7:5, но затем три розыгрыша подряд выиграли приморские девчата, которые и вышли вперед к смене командами сторон площадки – 8:7.







В дальнейшем «Приморочка» уже не уступала лидерства. Счет стал 10:8, липчанки с большим трудом восстановили равенство – 10:10, но это был их последний локальный успех. «Приморочка» вела – 12:10, 13:11, и в итоге в укороченной партии победила – 15:12, а вместе с ней выиграла и весь матч – 3:2.







Следующие матчи подопечные Андрея Смирнова проводят 25 и 26 февраля проводят в гостях у аутсайдера турнира «Тюмени-ТюмГУ».

Зато для зрителей есть и приятная новость. Сегодня, как и положено по регламенту первенства России, перед началом матча прозвучал гимн Российской Федерации. Мы отмечаем этот факт потому, что вчера попытка сыграть гимн превратилась в сущий фарс. Команды, построились, зрители встали со своих мест, но… главная мелодия страны так и не зазвучала. Спортсменки зрители продолжали стоя ждать фонограммы, но не дождались. Ситуацию попытались выправить… некоторые волейболистки, попытавшиеся акапельно исполнить гимн, но «хоровое пение» не состоялось. Несколько болельщиков попытались затянуть гимн, но быстро сбились. Выяснилось, что слова гимна РФ многие просто не знают.





