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12 минут назад

Компьютерную грамотность в Липецке преподают самым маленьким

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#компьютер
Компьютерную грамотность в Липецке преподают самым маленьким

В библиотечно-информационном центре имени Евгения Смургиса продолжает свою работу клуб «Компьютерные почемучки» для маленьких пользователей.

В этот раз ребята собрались, чтобы поближе познакомиться с работой компьютера: узнать, как работает клавиатура, для чего нужна компьютерная мышь, какие существуют компьютерные программы. Вся эта полезная информация помогла в практических занятиях – решении ребусов и разгадывании сложных кроссвордов, посвященных  компьютеру. Познакомились ребята и  со специальными журналами – «Мой друг компьютер», «Игромания», «Мир ПК», а также с книгами о компьютере, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
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#компьютер

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