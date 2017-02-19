Компьютерную грамотность в Липецке преподают самым маленьким

В библиотечно-информационном центре имени Евгения Смургиса продолжает свою работу клуб «Компьютерные почемучки» для маленьких пользователей.

В этот раз ребята собрались, чтобы поближе познакомиться с работой компьютера: узнать, как работает клавиатура, для чего нужна компьютерная мышь, какие существуют компьютерные программы. Вся эта полезная информация помогла в практических занятиях – решении ребусов и разгадывании сложных кроссвордов, посвященных компьютеру. Познакомились ребята и со специальными журналами – «Мой друг компьютер», «Игромания», «Мир ПК», а также с книгами о компьютере, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.