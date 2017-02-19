Пожилые липчане узнали о русской традиции хорового пения

Очередную встречу в клубе пожилых людей «Среда» Бартеневской библиотеки посвятили хоровому пению.

Тема выбрана не случайно: многие из старшего поколения являются участниками творческих вокальных объединений. Но не все знают историю такой замечательной русской традиции как хоровое пение.



Оказывается, совместное пение всегда служило основой единства народа и в войну и мирное время, сплачивало людей. Издавна через песни-былины учились любить свою историю, свою семью, с песней убирали урожай, играли свадьбы. Слова «Нам песня строить и жить помогает!», популярные в советское время, не потеряли актуальность и для современных людей – убеждать в этом никого не пришлось. А вот о таком понятии, как хоротерапия, пришлось рассказать подробнее.



«Теоретическая часть» встречи была наглядно проиллюстрирована концертом хора ветеранов городского Дворца культуры, еще в 1998 году получившего высокое звание «Народный». С его художественным руководителем и хормейстером Светланой Васильевной Есиповой библиотеку связывает давняя дружба. В программу концерта были включены русские народные песни, романсы, песни советских композиторов, классические произведения.



Тщательно подобранный репертуар, профессиональный аккомпанемент на фортепьяно концертмейстера Ларисы Владимировны Манчич сделали музыкальную часть настоящим праздником песни для ветеранов. Ну, а вступительная часть значительно расширила их кругозор и подсказала, как, несмотря на возраст, можно разнообразить свой досуг, с пользой и активно проводить свободное время, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.