К здоровому образу жизни приучали липецкую ребятню

«Мы за здоровый образ жизни!» – под таким девизом в библиотеке «Солнечная» для детей прошел урок здоровья «Быть здоровым – здорово!».

Юным гостям рассказали о правильном режиме дня, утренней зарядке, закаливании, подвижных играх на свежем воздухе, важности прогулок, о полезных и вредных привычках. Малыши узнали о том, что здоровье надо укреплять постоянно: заниматься физкультурой и спортом, соблюдать гигиену. Они с удовольствием отгадывали загадки о спорте, отвечали на вопросы викторины, учувствовали в конкурсах.



В заключение все вместе посмотрели мультипликационный фильм «Будь здоров!», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.