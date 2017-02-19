Общество

24 минуты назад

К здоровому образу жизни приучали липецкую ребятню

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#здоровье #ЗОЖ
К здоровому образу жизни приучали липецкую ребятню

«Мы за здоровый образ жизни!» – под таким девизом в библиотеке «Солнечная» для детей прошел урок здоровья «Быть здоровым – здорово!».

Юным гостям рассказали о правильном режиме дня, утренней зарядке, закаливании, подвижных играх на свежем воздухе, важности прогулок, о полезных и вредных привычках. Малыши узнали о том, что здоровье надо укреплять постоянно: заниматься физкультурой и спортом, соблюдать гигиену. Они с удовольствием отгадывали загадки о спорте, отвечали на вопросы викторины, учувствовали в конкурсах.

В заключение все вместе посмотрели мультипликационный фильм «Будь здоров!», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
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#здоровье #ЗОЖ

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