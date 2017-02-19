Общество

52 минуты назад

Зоозащитники вышли на митинг в Липецке

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#зоозащитники #митинг

Они требуют принятия законов

Сегодня на площади Петра Великого проходит митинг в поддержку принятия закона на федеральном уровне о защите животных, ужесточении статьи 245 УК РФ и соблюдении местными властями уже существующих норм права.

Как ранее сообщалось сообществом защиты животных в Липецке «Мы против тендера на убийство», объединение получило разрешение на проведение митинга.

"Приходите с плакатами или без, главное - это участие. Не берите с собой собак во избежание ненужных нам провокаций" - указывалось в сообщении о митинге в соцсетях.

Новый митинг в Липецке в защиту животных стал ответом на возвращение горожан к теме отстрела бездомных собак. Ранее липчанин Сергей Богословский через сервис общественных инициатив «Портал неравнодушных» поднял тему безопасности в городе. Как считает автор предложения, городской власти стоит вернуться к вопросу очистки регионального центра от бродячих животных. Идея возникла после публикации сообщения о том, что в жилом районе на ребенка напала свора собак.
172
#зоозащитники #митинг

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