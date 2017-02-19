Детский реабилитационный центр «Лазори» принял первую иногороднюю смену

С ноября реабилитацию в центре, открытие которого сопровождались сканадалми, прошли уже около полусотни детей.

В центре «Лазори» стартовала уже 8-я смена. И на этот раз здесь приняли, наряду с местными детьми, перенесшими онкозаболевание, ребят с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Новгорода. Всего же за 3 месяца работы центра, здесь прошли реабилитацию около полусотни детей. Иногородних ребят здесь приняли, так как помощь центру поступает из разных регионов, и когда открытие лагеря был под сомнением, на его защиту встала буквально вся страна.



Как сообщила руководитель некоммерческого Фонда «Дети родители против рака» Альбина Корнева, сейчас бури утихли, и власти только помогают. Вопрос с переводом земли из лесного фонда сейчас решается в Москве, и курирует его депутат Госдумы Михаил Тарасенко.



По-прежнему, главный благотворитель центра - российский меценат Борис Жилин. Расходы же центра составляют, примерно, один миллион в месяц. Но, как сообщила Альбина Корнева, помогают и липчане, волонтеры, благотворители. Дети не только проходят реабилитацию в лагере, но выезжают в город на различные выставки, в музеи, даже занимаются иппотерапией на одной из конюшен.



Но, несмотря на оказываемую помощь властями и благотворителями, реабилитационный центр нуждается в различных бытовых вещах.



- Сейчас гололед начался, дорожки надо чем-то посыпать, - говорит Альбина Корнева. - Игрушки дети ломают быстро, нужна детская коляска, стульчик для кормления, ватрушки для катания, велосипеды с удовольствием примем дар, не хватает мусорных мешков, моющие средства для окон и полов с дезинфицирующим средством, биотуалет для изолятора. Летом будем делать детскую площадку. Не отказались бы от качелей, горки , забор высокий нужен, чтобы оградить спортплощадку. Может, найдётся кто поможет отремонтировать старую спортплощадку и сделает не травмированное покрытие…



В центре второй месяц проблема - идет типа ремонт или прокладка новой линии и отключают свет на 7 часов по 2-4 раза в неделю. В лагере начинает работать генератор, поэтому нужна и солярка по 100 литров в день. Говорят линию будут чинить еще и в марте, так что солярка еще будет нужна.



Еще, по словам Альбины Корневой с удовольствием здесь приняли бы в дар все для рукоделия: краски, карандаши, поделки, рамки, ласкутки различные, фломастеры, клей, ватман, и любые поделки. Из, так сказать крупных и затратных вещей, здесь не отказались бы от пианино, от пары компьютеров.



- Один компьютер нужен хороший для фотопроекта, дети обрабатывать фото, и хорошие фотоаппараты, дети в восторге от уроков фото, даже те кто мало общителен, так увлекаются… Но у нас на всех один фотик, - говорит Альбина. – Также требуется медсестра, повар, и волонтеры-водители на выходные. Ждем к себе любых волонтеров, в помощь педагогам, на кухню, ждем в пансионат с концертами, диджея на проведения дискотек на лето, ждем на проведения мастер-классов по кулинарии, детям так это нравиться! Также ждем праздничные агентства с развлекательными программами, всех кто хотел бы внести свой вклад в психолого-социальную помощь. У нас прекрасные педагоги, но люди все равно нужны. Также примем на работу с дипломом на проведения ЛФК и волонтера-психолога.