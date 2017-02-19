Общество

сегодня, 09:54

Липецких таксистов проверили

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#проверка #такси #
Липецких таксистов проверили

Двух оштрафовали

Управлением дорог и транспорта Липецкой области совместно с представителями УГИБДД УМВД России по Липецкой области проведено мероприятие по осуществлению контроля за исполнением законодательства и обеспечения безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси в г. Липецке.

Как сообщили в управлении дорог и транспорта, мероприятие призвано повысить уровень дорожной безопасности, не допустить нарушений транспортного законодательства со стороны водителей, должностных (юридических) лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Сотрудниками управления проверялось: наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; оборудование легкового такси опознавательным фонарем оранжевого цвета, а также цветографической схемой на кузове легкового такси; размещение на передней панели легковых такси справа от водителя информации, наличие в салоне транспортных средств кассовых чеков или квитанций, подтверждающих оплату пользования легковым такси; наличие в путевых листах отметок о проведении предрейсового медицинского осмотра и предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

В ходе проведенного мероприятия: за отсутствие в путевом листе транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым такси, отметки о проведении предрейсового медицинского осмотра на водителя составлен один протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ; за отсутствие в путевом листе транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым такси, отметки о прохождении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства на водителя составлен один протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ.
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#проверка #такси #

Комментарии (2)

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Гость

33 минуты назад
Никогда не пользуюсь такси,лучше не связываться с бандитами.Лучше пешком и живым.
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Комсомольская Правда

17 минут назад
В конце января Екатеринбург ожидает транспортный коллапс. Таксисты, коих в городе несколько тысяч, грозятся перекрыть Макаровский мост в центре города, спровоцировав несколько маленьких ДТП. Парализовав движение, извозчики хотят требовать увеличения платы за поездки, введения обязательной медкомиссии и снижения продолжительности рабочего дня. Поскольку «работать за копейки» и «круглые сутки» им надоело.

- Мы катаем клиентов за сигареты и доширак!
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