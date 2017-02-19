Липецких таксистов проверили

Двух оштрафовали

Управлением дорог и транспорта Липецкой области совместно с представителями УГИБДД УМВД России по Липецкой области проведено мероприятие по осуществлению контроля за исполнением законодательства и обеспечения безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси в г. Липецке.



Как сообщили в управлении дорог и транспорта, мероприятие призвано повысить уровень дорожной безопасности, не допустить нарушений транспортного законодательства со стороны водителей, должностных (юридических) лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.



Сотрудниками управления проверялось: наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; оборудование легкового такси опознавательным фонарем оранжевого цвета, а также цветографической схемой на кузове легкового такси; размещение на передней панели легковых такси справа от водителя информации, наличие в салоне транспортных средств кассовых чеков или квитанций, подтверждающих оплату пользования легковым такси; наличие в путевых листах отметок о проведении предрейсового медицинского осмотра и предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.



В ходе проведенного мероприятия: за отсутствие в путевом листе транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым такси, отметки о проведении предрейсового медицинского осмотра на водителя составлен один протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ; за отсутствие в путевом листе транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым такси, отметки о прохождении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства на водителя составлен один протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ.