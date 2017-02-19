Королеву медаль не дали

Наши "железные люди" не смогли подняться на пьедестал почета в зимнем чемпионате России.

Без наград вернулись липецкие спортсмены из Смоленска, где завершился чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям.

В соревнованиях по семиборью выступали наши 24-летний Сергей Тимшин и 29-летний Максим Королев, в итоге занявшие соответственно 8-е – 9-е места.

При этом Тимшина многие считали одним из фаворитов, ведь он год назад на зимнем чемпионате России он завоевал «серебро», а в 2015 году выиграл чемпионат страны в десятиборье. Сергей набрал сумме 5 476 очков (60 м. - 7,19; длина - 6,84; ядро - 12,92; высота - 202; 60 м. с/б - 8,41; шест - 460; 1000 м.. - 2.53,51). Результат Королева - 5 426 (60 м. - 7,37; длина - 6,67; ядро - 14,37; высота - 193; 60 м. с/б - 8,82; шест - 450; 1000 м - 2.37,80).

Чемпионом России стал Павел Руднев из Ростова-на-Дону 5 962 очка (7,09; 7,20; 12,88; 205; 8,24; 520; 2.42,60). Второе место занял Евгений Лиханов (Москва/Красноярский край) – 5 875, третье - Роман Кондратьев (Красноярский край/Санкт-Петербург) – 5 814.

Параллельно проходило и первенство среди юношей до 18 лет, но лучший из наших Станислав Фурсов закончил выступление на 9-й позиции – 4 491 очка (7,72; 6,21; 14,01; 175; 8,82; 350; 3.03,13). Победил здесь Степан Кекин из Омска – 5 297.