Общество

55 минут назад

С начала года в трех магазинах нашли нелегальный алкоголь

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#Алкоголь #качество
С начала года в трех магазинах нашли нелегальный алкоголь

Торговать паленой водкой становится все сложнее.

С начала года три магазина Липецкой области попались на торговле нелегальным спиртным. Что характерно, все случаи произошли в сельских магазинах – в Усманском и Воловском районах.

По мнению проверяющих, уход «левого спиртного» в глубинку связан с введением системы Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая позволяет проследить путь каждой бутылки от заводского конвейера до конечного потребителя.

В отдаленных сельских районах эта система пока не введена повсеместно, что и оставляет нечистоплотным продавцам возможность заработать на здоровье покупателей.

В целом количество случаев продажи поддельного пойла в нашем регионе становится все меньше. В прошлом году нарушение было выявлено лишь в семи торговых точках.

За торговлю «самопалом» предусмотрены штрафы – от 150 до 200 тысяч рублей, а лицензию на продажу спиртного затем отберут черед суд.

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#Алкоголь #качество

Комментарии (1)

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40 минут назад
статья супер
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