Кофе пьют они, а платим - мы

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе липчан веселила анекдотическая история с кражей мяса; классические семейные разборки происходили в Волово – с применением скалки. На этом фоне судебные приставы продолжали упорную борьбу против 8-го смертного греха «Не заплатил», а чиновники придумывали новые способы, что им забрать из того, чтобы мы внесем в бюджет (в том числе с помощью приставов).

Мужик с коровьей ногой на плече







Хедлайнер нынешней недели – мужик из Красного, который обворовал склад исправительной колонии №2 и утащил оттуда 47 килограммов мяса. Дело не только в том, что бывший уголовник обокрал бывших (и будущих) товарищей по несчастью, которым это мясо предназначалось в пищу. С коровьей ногой на плече он разгуливал по городу, ехал в маршрутке и пытался на автовокзале, где все утыкано видеокамерами, сесть в рейсовый автобус, чтобы уехать в родное село.

Однажды в Швеции адвокат добился смягчения приговора, мотивируя это беспросветной тупостью своего подзащитного. Может, и здесь применить похожую линию защиты?

Анекдот из Волово







Жительница Волово избила гражданского мужа скалкой – в принципе, классика жанра. Вот только на этот раз вовсе не муж пришел домой пьяным и получил по заслугам. Нетрезвой была как раз благоверная, которая, как утверждает мужчина, набросилась на него без причины. «Сильному полу» в итоге пришлось обращаться к врачам, которые диагностировали легкий вред здоровью (читай - синяки и шишки).

«Тяжела и неказиста жизнь простого тракториста». Напился – получил. Она напилась – тоже получил от нее.

Пристав поймает вас в поликлинике и туалете







Судебные приставы из Долгоруково додумались провести агитационную работу… в поликлиниках. Больным людям, стоявшим в очередях, они рассказывали о «Банке данных исполнительных производств» и вреде долгов. Представьте: вы еле живой с температурой под сорок из последних сил ждете приема у врача, а вас толкает под бок судебный пристав и тычет в лицо мобильным приложением, с помощью которого можно узнать о наличии задолженности.

Замечательно! Ждем судебных приставов еще в кинотеатрах, на дискотеках, в музеях и общественных туалетах. А еще предлагаем перед смертью приводить к умирающему сначала пристава, а уж затем священника – но только в том случае, если в земной жизни несчастный не натворил долгов.

Болт и еще раз болт







Семья из Данкова нашла внутри купленных в магазине блинчиков… металлический болт. К счастью, проглотить его никто не успел, а то не факт, что успели бы откачать. Муж с женой в поисках правды обратились в местное отделение Роспотребнадзора, но там, по словам женщины, им ответили, что ничего поделать не могут, поскольку блинчики изготовлены не местными производителями, а привезены из Калуги. Заметьте, не в другой стране испекли эти блины, а всего лишь в соседнем регионе. Неужели так сложно передать материалы дела калужским коллегам? Но, видимо, делать ничего просто не захотели.

По-моему, ответ чиновников – это второй болт, который достался многострадальной семье данковских любителей блинчиков. Так мы и живем...

Разбойник-неудачник







В Ельце задержали уличного разбойника. 36-летний ельчанин вооружился пистолетом и отнял у женщины 1 050 рублей, после чего был задержан.

Будем верить в лучшее и предположим, что оружие не было боевым. А самый дешевый «травмат» стоит от 12 тысяч рублей. Получается, что ельчанин вложил 12-15 тысяч рублей ради того, чтобы добыть одну. Г-н злодей, ваша схема изначально была барахлом!

Блин, как дорог блин!







Чиновники отчитались, что Липецкая область занимает 3-е место в рейтинге регионов России с самыми низкими ценами на основные продукты. А вот блины, при изготовлении которых используются главным образом мука и молоко (продукты из списка так называемых основных!), в нашем регионе почему-то получаются не самыми дешевыми. Даже несмотря на недавние утверждения, что у нас весь январь дешевело молоко. В независимом «рейтинге блина», Липецкая область занимает лишь 23-е место, потому что 30 штук главного угощения на Масленицу у нас обойдутся в 76 рублей 84 копейки. В Татарстане, например, в на 8 рублей дешевле.

Вновь неувязочка. Опять бравурный отчет и официальная статистика разошлись с реальной жизнью, как в море корабли.

Слуги народа теперь даже кофе пьют за счет бюджета и «господ»







Чиновники из Данковского района объявили конкурс на сайте Госзакупок. 60 тысяч рублей они потратят на… кофе для себя любимых. Официально заказ формулируется так: «организация кофе-брейка в рамках мероприятий, проводимых администрацией Данковского района». Пить кофе слуги народа хотят вприкуску с бутербродами с сыром, колбасой, «конвертиками» я яблоками, пирожками с абрикосовым конфитюром, фруктово-ягодными канапе – всего в гастрономическом списке 12 наименований. Сумма, может, и не очень большая, но почему рядовые граждане кофе на работе пьют (и гостей угощают) за свой счет, а наши «слуги» - за наш? К рядовому человеку за долг в 60 тысяч рублей придут имущество описывать…

Может, скоро мы станем еще и санаторно-курортное лечение им оплачивать, образование их детей за границей, ремонт личных автомобилей и содержание прислуги?

Растим избирателей смолоду







В Липецке «правильных» избирателей решили готовить со школьной скамьи. В городе проходит конкурс среди школьников «Твой выбор – твоя Россия!», который, как утверждают организаторы, должен пропагандировать правовую культуры и активность молодых избирателей.

Многие родители жалуются, что качество образования во многих школах сейчас таково, что учат, по сути, только читать и писать. А теперь еще – и голосовать. Вносим предложение: пока основная масса школьников репетирует походу к избирательным урнам, отдельные ученики отдельных элитных учебных заведений со звучными фамилиями пусть начинают оттачивать избирательные технологии и методы проникновения в депутатские кресла. Ведь в действительности в будущем все так и будет.

Бьем «Буран» в любой точке планеты!







Липецкий хоккеист Сергей Леснухин в нынешнем сезоне выступал в двух командах ВХЛ. Забивал редко – всего 4 шайбы за весь чемпионат. А в игре с воронежским «Бураном» умудрился оформить «хет-трик», причем один из самых быстрых в истории Лиги, затратив на него меньше 4-х минут. Этот голевой подвиг помог его нынешнему клубу ангарскому «Ермаку» выиграть 6:2 и оформить выход в плей-офф.

Все-таки «Буран» из Воронежа будет лучшим раздражителем для липецкого хоккеиста, на какой бы чужбине он не выступал!

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использованы фото: http://nevvod.ru, ХК "Ермак" (Ангарск), http://lchf.ru, http://ice-apple.com.

