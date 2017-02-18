Липецкие волейболистки дома победили одного из лидеров (ВИДЕО)

Гостьи из Приморья после долгой дороги в Липецке не сдюжили.

«Индезит-Липецк» сегодня на своей площадке в спортивном зале ЛГТУ принимал «Приморочку» из Приморского края, идущую на втором месте в турнирной таблице. Но, несмотря на высокий статус соперниц, липчанки сумели завершить матч в свою пользу – 3:1.

Гостьи начали матч активно, быстро вышли вперед, но липчанки быстро настигли соперниц, а к первому техническому перерыву впервые склонили чашу весов в свою пользу – 8:7. Волейболистки самого восточного клуба страны проделали неблизкий путь в Липецк, и потихоньку это начинало сказываться. Уже ко второму техническому перерыву наша команда вела – 16:12, и в дальнейшем не оставила «Приморочке» ни единого шанса – 25:19.

Самым упорным получился второй сет. Гостьи из Владивостока показали, что играть они умеют и одними из лидеров высшей лиги «А» являются не случайно. Команды сражались за каждый мяч, «Приморочка» вышла вперед – 12:11, а ко второму техническому перерыву вела уже – 16:13. Затем «Приморочка» выиграла еще два розыгрыша – 18:13 и показалось, что судьба партии предрешена. Но липчанки так не думали. Наша команда немного сократила отставание – 21:18, а затем умудрилась сравнять счет и даже вышла вперед на очко. Судьба сета решалась на «тянучке», но тут удачливее оказались все-таки гостьи – 28:26.

Однако этот промежуточный успех дорого дался команде с востока. В третьем игровом отрезке липчанки вышли вперед – 16:9, а затем «без нервов» довели партию до победы – 25:17. В четвертой партии борьбы не получилось – 25:14 и 3:1 в матче.

Повторный поединок пройдет завтра.

Видео ВК "Индезит".

