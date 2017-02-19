Бросая утопающему якорь спасения, старайтесь не попасть ему в голову

Итоги недели

Какими-то выдающимися событиями минувшая неделя не отметилась. Поэтому начнем с небольшого ЧП, реакция на которое может быть лакмусовой бумажкой на готовность властей к ликвидации бедствия большего масштаба.13 февраля, ночью,. ЧП произошло на улице Курчатова. В доме №87 никто не проживал. Строение находилось в аварийном состоянии. Жители соседнего дома №89 не раз выражали беспокойство по поводу заброшенного строения, которое разрушалось на глазах. И вот ночью семейство Федерякиных проснулось будто от взрыва. Когда взрослые члены семьи выскочили во двор, увидели, что причиной переполоха стало обрушение крыши соседнего строения и несущей стены. Стропила съехали на стену, повредив сплит-систему их кондиционера, а железобетонные блоки обрушили забор из металлического профлиста, огораживающий жилое строение от, по факту, нежилого дома.- Как только произошло обрушение, мы тут же позвонили спасателям управления по делам ГО и ЧС Липецка и в полицию. Но если полицейские приехали сразу же, то спасателям мне пришлось перезванивать еще раз. На том конце провода мне сказали, что у них нет возможности приехать на место происшествия. Сюда спасатели приехали только под утро и ничем нам не помогли. Зачем они вообще нужны, такие спасатели? Разве что кошку с дерева снять! - возмущается Ольга Федерякина.Так как выход из жилого дома на улицу осуществлялся через проход, который оказался заблокированным обрушившимися конструкциями соседнего дома, утром дочь Ольги Петровны и ее зять покидали жилище через... окно. Первым эвакуировался через оконный проем ее зять. Он выставил под окном стремянку, по которой из дома выбрались его жена и двое детей. Так же, через окно, стала выходить и входить в дом и пенсионерка.GOROD48 обзвонил первых лиц мэрии, ответственных в том числе за ликвидацию стихийных и техногенных ЧП. Нам клятвенно обещали, что вот-вот на месте происшествия появится муниципальная техника и начнется разбор завала, препятствующий свободному доступу семьи Федерякиных в свой дом. И что к вечеру их мытарства закончатся. Но даже утром следующего дня все осталось так, как было: семья Ольги Федерякитной покинула дом через окно (см.). Почему? Как оказалось, проволочку вызвала непонятная чиновникам правовая коллизия: они не смогли найти собственника разрушившегося строения, чтобы получить добро на разбор завала. Впрочем, к ужинуА теперь вопрос: как будут действовать городские спасатели при паводке? Так как, наводнение случится наверняка. Главный спасатель мэрии Николай Новиков уверен, что, несмотря на все предпринимаемые мэрией превентивные меры - расчистку русел ручьев от мусора, кустарника и деревьев, очистку улиц от снега, прочистку системы ливневой канализации - локальных наводнений в Липецке не избежать. Причем вода, по мнению чиновника, поднимется значительно выше ранее отмечаемых показателей. То есть там, где раньше тонул подвал, утонет первый этаж, а где до этого вода в строениях поднималась по колено, этой весной она поднимется по грудь, а то и по горло жильцов.Кстати, глава Липецка призвал сделать запасы песка и мешков, чтобы в случае необходимости поставит заслон паводка. Также Сергей Иванов призвал чиновников обойти все дома, которые могут утонуть, чтобы заранее помочь их жителям вывезти в охраняемые помещения вещи и мебель. Однако выяснилась парадоксальная ситуация, о которой главе Липецка доложил руководитель Правобережного управления по работе с населением Вячеслав Погорелов:- Из 272 домов, подпадающих в зону подтопления, мы обошли 110 под роспись. Только три семьи заявили о желании эвакуироваться в случае наводнения. Никто из жителей не заявил о желании вывезти свои вещи. Выяснилось, что многие отказываются идти на контакт с администрацией города.Между тем. В редакцию GOROD48 обратились жители улиц 40 лет Советской Армии и Скороходова. Они прислали сразу несколько фотографий, которые показывают, что ручей, который пересекает центр города, пока никто не расчищал.- Мы обращались в управление главного смотрителя, но никто ручей не расчищает, снег с улиц не вывозит, - рассказывает жительница улицы 40 лет Советской Армии Светлана Генералова. - И это повторяется из года в год. А потом нас топит! На днях на наших улицах был подомовой обход представителями администрации - собирали подписи, что мы согласны на вывоз ценных вещей на период паводка. Но когда вода придёт, никто не знает, как долг нам придется жить без тех же холодильников? Не лучше ли своевременно подготовиться и расчистить русло от сухостоя, мусора и булыжников, вывезти снег с улиц?!. По словам Николая Новикова, в случае необходимости для эвакуации людей из мест подтоплений и локализации наводнений может быть использовано до 80 единиц техники муниципальных организаций. Местами временного размещения вывезенных из затопленных домов станут 4 школы и 5 Домов культуры. Также готовый будут принять пострадавших несколько медицинских стационаров - от детской городской больницы до хосписа.На этой неделе. Депутатов смутило наличие в списке областного чиновника, начальника областного управления ЖКХ Валентина Кущенко. По мнению правового управления горсовета, будучи государственный служащим, он не имеет права управлять коммерческой структурой.Объясняя позицию мэрии, председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лисаконов сказал, что Кащенко будет представлять в Совете директоров ЛГЭКа интересы такого акционера как ОГУП «Липецкий областной водоканал».Это заявление шокировало вице-спикера горсовета Федора Жигарова, который сказал, что не знает такого акционера ЛГЭКа, как областное государственное унитарное предприятие.- Всегда было так: 87% принадлежат городу, еще 13% - стороннему инвестору. Каким образом в этот список попала принадлежащая области государственная компания? Как так муниципальное имущество могло запросто сменить владельца? Прошу предоставить все документы по этому поводу, - возмутился первый заместитель председателя горсовета (который, кстати, в одно время был членом Совета директоров ЛГЭКа).Парламентарии заявили, что намерены провести собственное расследование и разобраться, каким образом и когда в муниципальной компании появился новый акционер. Не мешкая взялись за дело и мы (см.). И вот что выяснилось: тайна эта скрывалась на 37-й и 38-й страницах отчета компании за 2015 год. То есть в абсолютно свободном доступе!Итак, уже не в первый раз GOROD48 ловит депутатов и чиновников на том, что те просто «не знают грамоте». То есть элементарно не читают документов, чем создают себе дурную репутацию в глазах избирателей. Но некоторые власть имущие идут еще дальше. Так,. Евгению Лисаконову не нравится 25-я статья Основного закона РФ, гарантирующая неприкосновенность жилища. Это выяснилось еще в прошлом году, когда началась кампания проверки газового оборудования, установленного в квартирах горожан, которые не впускают в свои жилища работников АО «Газпром газораспределение Липецк». Но даже в случае присутствия рядом со слесарем компании сотрудников мэрии и полиции комиссиям открывали двери лишь в каждой пятой квартире из тех, кто не пускал к себе газовиков пять и больше лет подряд.За техобслуживание газового оборудования с абонента взимают при поквартирном обходе 380 рублей. Для кого-то такие деньги - большая сумма, эквивалентная бутылке водки и сырку. Впрочем, сейчас роль отмычки исполняет закон. Так, с 16 декабря прошлого года внесены изменения в КоАП РФ, и теперь абоненты Газпрома, уклоняющиеся от проведения техобслуживания газового оборудования в своих квартирах, могут быть оштрафованы на 1000-2000 рублей. Но наш народ не боится ничего. Будучи людьми «высокодуховными», липчане живут по принципу: «Кому сгореть - тот не утонет», и продолжают надеяться на авось: присоединяют плиты к газоотводам не пригодными для этого шлангами, ошибочно подключают к газовому оборудованию водопровод, угорают по причине забитых мусором вентканалов…- В Липецке в среднем за год мы при проверках выявляем порядка восьми тысяч нарушений работы газового оборудования. То, что при таком количестве нарушений целостности внутридомового оборудования в городе не случилось трагедий, подобных ульяновской или ярославской, можно считать чудом, - сказал главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк».Повторное подключение газа будет стоить «обрезанному» жильцу 400 рублей. Плюс те же 380 рублей за техобслуживание. Кстати, по словам Вячеслава Дякова, в Липецке, по его подсчетам, порядка 40 тысяч газовых плит уже выработали свой 20-летний срок эксплуатации. И это тоже является основанием для прекращения подачи газа в квартиру, где стоит такая плита.Эти суммы - прейскурант АО «Газпром газораспределение Липецк». Не слишком ли велик ценник за пять минут работы слесарей?А вот вам и еще несколько интересных цифр.. На протяжении пяти последних лет на строительство сетей наружного освещения мэрия не выделяла ни копейки.Так, в 16-ти микрорайонах города наружное освещение отсутствует в принципе. Без света во дворах живут, в частности, жители 20-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24-го микрорайонов. По расчетам, необходимо построить уличное освещение протяженностью 109 км. Отсутствует свет на улицах частного сектора в районах НЛМК, ЛТЗ, Сокола, посёлков 10-я шахта и Матырский, селах Сселки, Жёлтые Пески, Коровино. Там необходимо построить ещё 110 км сетей.- Планы освещения города есть. Денег на это нет, - сообщил депутатам директор МКП «Липецкгорсвет» Валерий Кузбаев, чем напомнил уже ушедшее в народ известное выражение главы правительства РФ Д.А. Медведева.Тем временем не все инициативы власти народ воспринимает на ура. Так,. Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение идеи о его переносе на окраину города, в село Желтые Пески, озвученную департаментом архитектуры и градостроительства. В течение трех недель в обсуждении протеста планов на перемещение учреждение приняли участие 533 пользователя сервиса. 519 из них вступились за покой усатых-полосатых и прочих обитателей зоопарка.Итак, инициатива набрала необходимое число голосов для ее рассмотрения в органах власти. Теперь мяч на стороне мэрии. Что скажут чиновники?. Этот уникальный для нашего города охраняемый природный объект стал местом сбора бытовых отходов ООО «Липецкая управляющая компания». Теперь Сергею Иванову решать: спилить этот дуб к чертовой матери, чтобы тот не мешал «управляшке» оказывать населению услуги по сбору и утилизации мусора, либо за дерево заступиться, послав «управляшку» в известном направлении.. 14 февраля в загсе расписались 25-летние Павел Загороднев и Дарья Курпатова.- Дата символичная, красивая, - говорят счастливые молодожены. - Теперь точно не забудем, когда у нас годовщина свадьбы! Готовились к свадьбе мы не долго - все успели за месяц. Вообще День влюбленных мы всегда отмечали - дарили цветы, небольшие подарочки.В День влюбленных у липецкого Дворца бракосочетания царил небывалый ажиотаж. И это несмотря на то, что свадьба была всего одна. Оказывается, липецкие влюбленные спешили подать заявление или забронировать дату и время свадьбы по предварительной записи именно в День Святого Валентина, считая это хорошим знаком. Для Владислава и Анастасии Волковых этот день стал Днем согласия и примирения -Кстати, на этой неделедля проезда свадебных кортежей. Мэрия согласилась рассмотреть этот вопрос.В прошлом году в Липецке было зарегистрировано 3887 браков, на 1150 меньше, чем в 2015 году. Это связано с поверьем о том, что 2016-й был високосным, а значит, потенциально опасным для молодоженов. Липчане также стараются соблюдать православные посты, поэтому наибольшее количество свадеб играют летом и в начале осени.В прошлом году было зарегистрировано 66 браков с заключенными и содержащимися под стражей. Липчане заключали браки с иностранцами. Их избранниками становились сирийцы, немцы, вьетнамцы и итальянцы.Средний возраст женихов - 25-27 лет, невест - 24-25 лет. Но и здесь бывают исключения: в 2016 году поженились 26 несовершеннолетних юношей и девушек.GOROD48 ко дню всех влюбленных выбрал топ-5 парней и девушек, вступивших в брак либо только собирающихся это сделать (см.. Умерло больше, чем планировалось.. На территории ОП №6 УМВД РФ по Липецку рост подростковой преступности в прошлом году составил 45,5%. Малолетки» попадались на грабежах, вымогательстве, угонах и поджогах автомобилей, сбыте наркотиков, ношении оружия, избиениях, которые попали под квалификацию 111-й и 112-й статей Уголовного кодекса РФ, предполагающей ответственность за нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевших. Подросткам вменяли применение насилия в отношении полицейских и оскорбление представителей власти. Каждое шестое преступление несовершеннолетние совершили в состоянии алкогольного опьянения.. Районный суд оставил в силе приговор суда героине публикации на GOROD48 за регистрацию в своем доме беженцев из Донбасса.. Со склада ИК №2 в Липецке украли 47 килограммов говядины. УФСИН России по Липецкой области причинили немалый ущерб, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По рыночным ценам сумму ущерба составила около 10 тысяч рублей. Тут же выяснилось, что, который сейчас также находится по следствием за аналогичное преступление. Как пояснил задержанный, часть мяса он сразу съел, остальное - продал (см.)., а также настоятельно просили губернатора вернуть медвытрезвители.. Но у счастливого банкрота тут же нашлись новые обязательства - почти на 200 миллионов.. Гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков назвал фейком гулящие по Интернету новости о бензапирене в конфетах российского производства.. Так перебравшая спиртного женщина отомстила персоналу за просьбу покинуть заведение. Теперь уй грозит крупный штраф.