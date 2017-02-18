80-летняя пенсионерка поверила в обмен денег и лишилась 46 000

Воровка проникла в квартиру под видом соцработницы.

17 февраля из квартиры 80-летней жительницы Липецка на улице Горняцкой похитили 46 000 рублей.



Пожилая женщина пояснила полицейским, что воj второй половине дня к ней пришла незнакомка, представившаяся социальной работницей. Хозяйке квартиры гостья рассказала о предстоящем обмене купюр образца 1997 года, а когда пенсионерка отвлеклась украла все ее сбережения.



Поиском воровки заняты оперативники отдела полиции №4.



