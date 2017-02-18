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80-летняя пенсионерка поверила в обмен денег и лишилась 46 000

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#кража
80-летняя пенсионерка поверила в обмен денег и лишилась 46 000

Воровка проникла в квартиру под видом соцработницы.

17 февраля из квартиры 80-летней жительницы Липецка на улице Горняцкой похитили 46 000 рублей. 

Пожилая женщина пояснила полицейским, что воj второй половине дня к ней пришла незнакомка, представившаяся социальной работницей. Хозяйке квартиры гостья рассказала о предстоящем обмене купюр образца 1997 года, а когда пенсионерка отвлеклась украла все ее сбережения.

Поиском воровки заняты оперативники отдела полиции №4.

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#кража

Комментарии (1)

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Чучело

13 минут назад
Ваще борзые бандюки пошли.
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