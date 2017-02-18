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Жители Липецкой области обворовывали дома на белгородчине

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#кражи #воровство
Жители Липецкой области обворовывали дома на белгородчине

Липчане входили в состав межрегиональной группировки воров-домушников.

Как сообщает УМВД России по Белгородской области,  гастролеры из Липецкой и Воронежской областей на протяжении нескольких месяцев совершали кражи из домовладений.

В дежурную часть ОМВД России по Белгородскому району стали поступали сообщения от жителей поселков Таврово, Северный и Ближняя Игуменка о кражах имущества из их домовладений.

Было установлено, что подозреваемые проникали в жилища, отжимая оконные рамы. Им удалось совершить 5 краж на территории Белгородского района.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемых в совершении преступлений – ранее судимых жителей соседних областей 1978, 1987 и 1993 годов рождения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые арестованы. Ведется следствие.
219
#кражи #воровство

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