В России
39 минут назад
«Приезжайте, не тронем»: российские футбольные болельщики спели песню британским фанатам
Российские любители футбола призвали британских фанатов не верить утрашающим выдумкам журналистов
Российские футбольные болельщики призвали британских любителей футбола не верить журналистским вымыслам и пригласили их посетить Россию. Видеоклип обращения опубликован на канале RT в Youtube.
По утверждению авторов документального фильма BBC и Russia's Hooligan Army, российские фанаты готовятся к масштабным столкновениям с гостями Чемпионата мира 2018 года. В ответ на обвинения авторов фильма, болельщики исполнили песню, в которой пригласили британцев приехать в Россию и лично убедиться в дружелюбном настрое россиян.
Ранее еще одна группа болельщиков записала для британцев видео с пожеланиями не бояться приезжать в Россию на ЧМ-2018.
По утверждению авторов документального фильма BBC и Russia's Hooligan Army, российские фанаты готовятся к масштабным столкновениям с гостями Чемпионата мира 2018 года. В ответ на обвинения авторов фильма, болельщики исполнили песню, в которой пригласили британцев приехать в Россию и лично убедиться в дружелюбном настрое россиян.
Ранее еще одна группа болельщиков записала для британцев видео с пожеланиями не бояться приезжать в Россию на ЧМ-2018.