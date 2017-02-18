В России

39 минут назад

«Приезжайте, не тронем»: российские футбольные болельщики спели песню британским фанатам

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«Приезжайте, не тронем»: российские футбольные болельщики спели песню британским фанатам

Российские любители футбола призвали британских фанатов не верить утрашающим выдумкам журналистов

Российские футбольные болельщики призвали британских любителей футбола не верить журналистским вымыслам и пригласили их посетить Россию. Видеоклип обращения опубликован на канале RT в Youtube.

По утверждению авторов документального фильма BBC и Russia's Hooligan Army, российские фанаты готовятся к масштабным столкновениям с гостями Чемпионата мира 2018 года. В ответ на обвинения авторов фильма, болельщики исполнили песню, в которой пригласили британцев приехать в Россию и лично убедиться в дружелюбном настрое россиян.

Ранее еще одна группа болельщиков записала для британцев видео с пожеланиями не бояться приезжать в Россию на ЧМ-2018.

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