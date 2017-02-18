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43 минуты назад
В Нижнем Тагиле у инкассатора похитили миллион рублей
Полиция разыскивает грабителей
В Нижнем Тагиле вечером 17 февраля ограбили инкассатора на сумму свыше одного миллиона рублей. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, - сообщает РИА Новости.
Ограбление произошло на предприятии по улице Орджоникидзе, куда инкассаторы прибыли для выемки денежных средств. "Когда один из сотрудников с полученной выручкой направлялся на выход из здания к служебному автомобилю, его обездвижили электрошокером и тяжелым предметом. В результате инкассатор потерял сознание, а когда пришел в себя обнаружил, что похищена сумка с деньгами на сумму свыше 1 миллиона рублей. О происшествии он сам сообщил в полицию", - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Следователи обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, а также записи с камер видеонаблюдения, опросили жителей близлежащих домов, владельцев припаркованных автомобилей с целью установления возможных свидетелей и очевидцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации - грабеж, совершенный с применением насилия.
Ограбление произошло на предприятии по улице Орджоникидзе, куда инкассаторы прибыли для выемки денежных средств. "Когда один из сотрудников с полученной выручкой направлялся на выход из здания к служебному автомобилю, его обездвижили электрошокером и тяжелым предметом. В результате инкассатор потерял сознание, а когда пришел в себя обнаружил, что похищена сумка с деньгами на сумму свыше 1 миллиона рублей. О происшествии он сам сообщил в полицию", - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Следователи обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, а также записи с камер видеонаблюдения, опросили жителей близлежащих домов, владельцев припаркованных автомобилей с целью установления возможных свидетелей и очевидцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации - грабеж, совершенный с применением насилия.