«Металлург» договорился о спарринге с «Ельцом»

А сегодня наша команда провела двустороннюю встречу.

Только что на загородной базе «Металлурга» в «Парусе» завершилась двусторонняя игра нашей команду. Подопечные Сергея Машнина разбились на два примерно равноценных по силе состава, и в итоге «красные» обыграли «желтых» со счетом – 2:0.

Оба гола были забиты после перерыва. Счет с пенальти открыл Сергей Белоусов, а вскоре после подачи углового отличился защитник Глеб Подковыров, отправивший второй мяч в ворота Ивана Коровина.

Вся тройка вратарей нашей команды Иван Скрипник, Михаил Алфимов и Иван Коровин сменяла друг друга в воротах обеих команд, в итоге все голкиперы успели поиграть и за одних, и за вторых.

Примечательно, что атаками победивших «красных» дирижировал Роман Еремеев, вернувшийся в нашу команду и вчера подписавший новый контракт с «Металлургом».

Другой новичок Никита Титов (интервью с ним читайте и смотрите здесь) выступал за «желтых», временами обострял игру.

Двусторонняя игра заменила «сталеварам» товарищескую встречу с другой командой. Но уже в среду, 22 февраля, «Металлург» проведет полноценный спарринг. На своей базе в «Парусе» наша команда примет «Елец», выступающий в третьем дивизионе. Время начала областного дерби мы сообщим дополнительно.