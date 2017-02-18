33 минуты назад
В понедельник масштабные отключения света и воды
Отключения связано с ремонтными работами.
В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 20 февраля с 09.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
село Ссёлки:
ул. Ленина,
ул. Гагарина,
ул. Учительская,
ул. 1 мая.
поселок ЛТЗ:
ул. 6 гвардейской Дивизии,
ул. Кондарева,
ул. Клавдии Шаталовой,
ул. Краснознамённая,
ул. Молодёжная.
район Свободного Сокола:
ул. Ивана Франко,
ул. Восточная,
ул. Тульская,
ул. Доменщиков,
ул. Минина,
ул. Курская,
СНТ «Сокол-1»
СДТ «Строитель».
с 20 по 22 февраля с 09:00 до 17:00:
ул. Новокарьерная,
ул. Кротевича,
ул. Гранитная,
ул. Урицкого.
Также в связи с производством ремонтных работ 20 февраля с 09.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
ул. Меркулова, 43; 55; 37; 55; 57; 51а;
ул. Катукова, 4; 8; 12; 14;
пр. Победы; 116; 118; 120; 128; 132;
проспект 60 лет СССР, 3; 5; 7; 9а; 11; 15; 19; 21.
ул. Детская, 11; 13а; ул. Юношеская, 21; 21а; ул. Монтажников, 3а; 3аК2; 3аК3; 1.
Подвоз воды: ул. Детская, 11.
После окончания работ возможно повышение мутности питьевой воды.