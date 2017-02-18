Общество

33 минуты назад

В понедельник масштабные отключения света и воды

337
#ЛГЭК
В понедельник масштабные отключения света и воды

Отключения связано с ремонтными работами.

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 20 февраля с 09.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

село Ссёлки: 
ул. Ленина, 
ул. Гагарина, 
ул. Учительская, 
ул. 1 мая.

поселок ЛТЗ:
ул. 6 гвардейской Дивизии, 
ул. Кондарева, 
ул. Клавдии Шаталовой,
ул. Краснознамённая, 
ул. Молодёжная.

район Свободного Сокола:
ул. Ивана Франко, 
ул. Восточная, 
ул. Тульская, 
ул. Доменщиков, 
ул. Минина, 
ул. Курская,
СНТ «Сокол-1»
СДТ «Строитель».

с 20 по 22 февраля с 09:00 до 17:00: 
ул. Новокарьерная, 
ул. Кротевича, 
ул. Гранитная, 
ул. Урицкого.

Также в связи с производством ремонтных работ 20 февраля с 09.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

ул. Меркулова, 43; 55; 37; 55; 57; 51а; 
ул. Катукова, 4; 8; 12; 14; 
пр. Победы; 116; 118; 120; 128; 132;
проспект 60 лет СССР, 3; 5; 7; 9а; 11; 15; 19; 21.

ул. Детская, 11; 13а; ул. Юношеская, 21; 21а; ул. Монтажников, 3а; 3аК2; 3аК3; 1.

Подвоз воды: ул. Детская, 11.

После окончания работ возможно повышение мутности питьевой воды.

337
#ЛГЭК

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