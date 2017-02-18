Происшествия
29 минут назад
Историю о массовом отравлении детсадовцев проверит следственный комитет
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В Липецке организована доследственная проверка информации GOROD48 о пищевом отравлении детей в дошкольном учреждении
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, в ходе проверочных мероприятий следователями будут проверены доводы, изложенные в сообщении издания, а также установлено насколько услуги, предоставляемые дошкольным учреждением, соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним что 17 февраля родители воспитанников детского сада №2, расположенного на улице Замятина в Липецке, рассказали что подозревают массовое отравление у своих детей.
- Случилось нечто из ряда вон выходящее... - заявили мамы. - Многих детишек внезапно настиг недуг в виде тошноты, рвоты и поноса. Сотрудники детского сада все как один твердят, что это ротавирусная инфекция... Однако это не совсем так. Недуг свирепствовал во многих группах детского сада, при этом возник одномоментно, что не совсем характерно для вирусной инфекции (инкубационный период ротавирусной инфекции - 1-2 дня в среднем. На лицо - банальное пищевое отравление. Как некачественные пищевые продукты попали на стол к детям конкретно - не совсем понятно.
В департаменте образования администрации Липецка GOROD48 сообщили, что симптомы заболевания детей, скорее всего, говорят о ротовирусной инфекции.
- По словам медиков, симптомы заболевания очень похожи на ротавирусную инфекцию, - отметила заместитель председателя департамента Татьяна Суворова. - На 11.30 у нас были сведения об отсутствии более 25% детей в отдельных группах. Есть группы, где не заболели 4 человека. Везде по-разному. Но с признаками тошноты и рвоты в группах всего по 2-3 человека.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, в ходе проверочных мероприятий следователями будут проверены доводы, изложенные в сообщении издания, а также установлено насколько услуги, предоставляемые дошкольным учреждением, соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним что 17 февраля родители воспитанников детского сада №2, расположенного на улице Замятина в Липецке, рассказали что подозревают массовое отравление у своих детей.
- Случилось нечто из ряда вон выходящее... - заявили мамы. - Многих детишек внезапно настиг недуг в виде тошноты, рвоты и поноса. Сотрудники детского сада все как один твердят, что это ротавирусная инфекция... Однако это не совсем так. Недуг свирепствовал во многих группах детского сада, при этом возник одномоментно, что не совсем характерно для вирусной инфекции (инкубационный период ротавирусной инфекции - 1-2 дня в среднем. На лицо - банальное пищевое отравление. Как некачественные пищевые продукты попали на стол к детям конкретно - не совсем понятно.
В департаменте образования администрации Липецка GOROD48 сообщили, что симптомы заболевания детей, скорее всего, говорят о ротовирусной инфекции.
- По словам медиков, симптомы заболевания очень похожи на ротавирусную инфекцию, - отметила заместитель председателя департамента Татьяна Суворова. - На 11.30 у нас были сведения об отсутствии более 25% детей в отдельных группах. Есть группы, где не заболели 4 человека. Везде по-разному. Но с признаками тошноты и рвоты в группах всего по 2-3 человека.
118