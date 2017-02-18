Спорт

41 минуту назад

Стадион «Металлург» лишился названия (ФОТО)

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#Реконструкция #стадион
Стадион «Металлург» лишился названия (ФОТО)

Между тем внутри арены появилась первая деталь, которую не снесли, а построили.

Реконструкция стадиона «Металлург» набирает обороты. Теперь работы ведутся не только в самой чаше стадиона и в подтрибунных помещениях, а и на фасаде, поэтому они видны всем липчанам.

План работ предусматривает полное обновление так называемой входной группы – лица стадиона.

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Там еще продолжаются работу по демонтажу. Сегодня работники фирмы-подрядчика убрали древние металлические буквы, с незапамятных времен складывавшиеся в надпись «Центральный стадион «Металлург». Можно сказать, что с виду наш стадион стал безымянным…

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Для внутренних работ уже завозят кирпичи

Зато внутри работа идет полным ходом. Вместо старинных хлопающих деревянных дверей, которые вели из туннеля для футболистов к полю, уже установлены современные пластиковые витражи. Это, конечно, не Бог весть какое достижение, но отметим символичный факт – на стадионе появилась первая полностью обновленная деталь интерьера. А это уже радует.

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Новый выход на поле

На первом этаже административного корпуса, полностью исчезла старая гостевая раздевалка которой пользовались приезжие команды. Но и появление новой раздевалки уже не за горами: рабочие споро складывают кирпичи, и скоро «коробка» будет полностью готова.

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Не узнали? Это гостевая раздевалка. Новые стены уже наполовину сложены.

Глядя на все это, хочется одного – чтобы ударные темпы никогда не снижались.

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Это внутри гостевой раздевалки.

Основной этап начнётся весной, когда сойдет снег: рабочие приступят к самой сложной части – реконструкции поля и замене системы подогрева.

Напомним, что липецкий стадион реконструируют у чемпионату мира-2018. В нашем городе строят тренировочную базу для одной из сборных-участниц чемпионата. Правда, Липецк могут и не выбрать. Согласно требованиям ФИФА, страна-организатор должна предоставить командам на выбор не менее 64 баз, тогда как количество участников Мундиаля вдвое меньше – 32 команды.

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#Реконструкция #стадион

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