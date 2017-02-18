Липецкий хоккеист оформил хет-трик за 4 минуты и помог нашим давним обидчикам (ВИДЕО)

Такой феерии от Сергея Леснухина не ожидал, пожалуй, никто.

Недавно отпраздновавший свое 30-летие липецкий форвард Сергей Леснухин стал автором удивительного достижения. На то, чтобы забросить три шайбы в ворота воронежского «Бурана» у него ушло 3 минуты 42 секунды!

Рекордное событие случилось в Ангарске, где Леснухин и его «Ермак» принимали воронежцев и после двух периодов спокойно вели в счете – 3:0. Но на старте заключительного отрезка «Буран» неожиданно ожил, и забросил две шайбы – 3:2.

Именно тут на авансцену и вышел наш земляк. На 57-й минуте он резким кистевым броском застав врасплох вратаря «ураганных» Сергея Летуновского (к слову, в 2010-12 годах игравшем в Липецке). Затем липчанин отличился после «стенки» с партнером и броска с «пятачка», а третью шайбу провел за 8 секунд до финальной сирены.

Любопытно, что до этого матча Леснухин вовсе не отличался сверхрезультативностью в нынешнем сезоне. По ходу чемпионата он перешел из альметьевского «Нефтяника», за который сыграл 29 матчей, в «Ермак» - 9 игр, и набрал с учетом сегодняшнего хет-трика 12 (7+5) очков. То есть за весь чемпионат он забросил 4 шайбы, а за одну игру – сразу 3!

Голевая феерия Сергея помогла «Ермаку» добыть себе путевку в плей-офф, с чем мы его и поздравляем, несмотря на то, что у липецких болельщиков имеется «зую» на команду Ангарска. Ведь именно она преградила дорогу нашим «шмелям» в 1/8 финала «Кубка Братины» в сезоне-2014/15, когда «Липецк» выступал в ВХЛ и собрал один из самых сильных составов в истории.

Что касается «Бурана», то ему давно ничего не светит. Наши соседи обеспечили себе предпоследнее 25-е место в «регулярке», сыграют последний матч дома 19 февраля против красноярского «Сокола» и могут со спокойной душой отправляться в отпуск.