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Игрок ЦСКА, перешедший в «Металлург»: «Рад, что оказался именно здесь»
Первое интервью новичка нашей команды Никиты Титова.
Как уже сообщал GOROD48, в пятницу, 17 февраля, генеральный директор ФК «Металлург» Игорь Лысенко подписал контракты с двумя новичками – хорошо знакомым нашим болельщикам Романом Еремеевым и Никитой Титовым из дубля столичного ЦСКА.
Как настоящий профессионал, Никита еще раз перечитал контракт...
Подробнее о 21-летнем Титове вы можете прочитать здесь. Отметим, что его отец – один из лучших в истории липецких хоккеистов, первый наш земляк, приглашенный в национальную сборную России по хоккею; в прошлом сезоне он тренировал воронежский «Буран», а сейчас продолжает работу в ВХЛ с красноярским «Соколом».
... Потом взял ручку, протянутую клубным юристом Анатолием Букреевым....
Любопытно, что теперь у «Металлурга» будет целых три однофамильца Титова, которые играют на всех позициях: Константин – в обороне, Никита – в полузащите и Андрей – в нападении.
... И поставил свою подпись.
Как Никита Титов подписывал контракт, вы видите на фото. А первое что он сделал, встав из-за стола – дал интервью клубной пресс-службе и GOROD48.
- Конечно, я рад, - сказал игрок, явно испытывая смешанные чувства радости и смущения, - Теперь самое главное играть и доказать на что я способен.
- Какая позиция на поле вам наиболее близка?
- Либо атакующий центральный полузащитник, либо – левый хавбек. Как говорится, готов играть везде, где буду приносить пользу команде.
- Вы уже провели несколько тренировок с «Металлургом». Каким вам показался коллектив, тренер? Как вас встретили?
- Хороший доброжелательный коллектив, хороший тренер. Встретили нормально – тут все обычно.
- Говорят, что в ЦСКА вас привлекали к работе с основным составом?
- Летом прошел один сбор с первой командой. Вообще ЦСКА хочу сказать спасибо за все, что для меня сделали, вложили силы и душу в мою подготовку.
-ЦСКА сможет в этом сезоне стать чемпионом России, учитывая открыв от «Спартака» в 8 очков?
- Я буду на это надеяться.
- А «какое место займет Металлург»?
- Будем стараться, чтобы как можно выше.