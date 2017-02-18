Липецкие лыжники и сноубордисты показали класс в Тамбове (ВИДЕО)

На фестивале зимних видов спорта наши земляки поднялись на пьедестал во всех дисциплинах.

Фестиваль зимних видов спорта на горнолыжном комплексе «Ласки» в Тамбове собрал более полусотни горнолыжников и сноубордистов из многих городов Центральной России, но тон в нем задавали именно липчане.

В итоге наши земляки поднялись на пьедестал почета во всех номинациях фестиваля, завоевав в общей сложности 4 «золотые», 5 «серебряных» и 3 «бронзовые» награды.

Высшие награды спортсмены из Липецка завоевали в самой зрелищной части программы – дисциплине биг-эйр, где акробатические элементы выполняются в воздухе после прыжка с трамплина.

У горнолыжников «золото» за самые эффектные трюки получил наш Герман Авдеенко, а «серебро» – липчанин Павел Ромашкин. У сноубордистов два первых места тоже достались гостям из Липецка – соответственно, Геннадию Тырину и Даниилу Бакланову.

Бакланов продолжил собирать награды в джибинге, где элементы на специальных фигурах. Только на этот раз он поднялся уже не на вторую, а на высшую ступень пьедестала почета. Бок о бок с ним на церемонии награждения стоял еще один наш земляк Данил Харченко, ставший третьим.

У девушек-сноубордисток в этой дисциплине Мария Сергеенко взяла «бронзу», среди горнолыжников Авдеенко пополнил свою коллекцию «серебром».

В ски-кроссе (скоростном спуске на лыжах одновременно с участием 4-х спортсменов) Герман Авдеенко выиграл свою третью медаль, на этот раз тоже «серебряную».

В завершении были выявлены самые быстрые сноубордисты. В борд-кроссе среди девушек не нашлось равных нашей Сергиенко, а среди мужчин Иван Пантелеев пришел к финишу вторым, а Даниил Харченко – третьим. Обогнать их сумел только хозяин трассы Владимир Журавлев.

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