Липчанка выиграла первенство России по метению копья с личным рекордом

Валерия Кучина обновляет свои максимумы на каждых соревнованиях.

Восходящая «звезда» липецкой (а чем черт не шутит – и мировой!) легкой атлетики Валерия Кучина вновь удивила болельщиков и специалистов.

В соревновании юниорок (до 20 лет) на первенстве России по легкоатлетическим метаниям в Адлере наша землячка забросила копье на 54 метра и 5 сантиметров, причем на такое расстояние 600-граммовый снаряд улетел в заключительной попытке. Этот результат принес Валерии «золотую» медаль, и при этом стал личным рекордом спортсменки, причем уже вторым в этом году. Несколько дней назад на мемориале Заслуженного работника физической культуры Анатолия Лунева Кучина метнула снаряд на 53,12.

Добавим, что в первенстве России все попытки Кучиной приносили результат за 50 метров - 51,92 - 52,29 - 51,38. Больше ни одна из участниц не смогла добросить копье до этой отметки.

«Серебряная» призер москвичка Мария Копьёва (самая подходящая фамилия для этого рода деятельности!) показала результат 46,82, то есть отстала от липчанки более чем на семь метров! Третье место заняла другая столичная спортсменка Анна Адысева - 45,51.

В соревновании по метанию диска у взрослых принимала участие воспитанница липецкой СДЮШОР №5 Екатерина Строкова, сейчас выступающая за Нижний Новгород. Но у нашей Катюши показатели не задались: она финишировала лишь на 5-м месте с результатом 52,90 метра. Победительница Елена Панова (Москва/Владимирская область) послала снаряд гораздо дальше – на 62,64.